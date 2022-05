20 mag 2022 13:04

BONO A BACIARE LA PANTOFOLA – IL LEADER DEGLI U2 HA INCONTRATO PAPA FRANCESCO ALLA PONTIFICIA UNIVERSITÀ URBANIANA A ROMA: IL PONTEFICE, IN SEDIA A ROTELLE PER IL DOLORE AL GINOCCHIO, SI È DOVUTO SORBIRE LE MENATE DI BONO CHE, NON SCRIVENDO PIÙ NEMMENO UNA CANZONE DECENTE, SI È RICICLATO COME PROMOTORE DI TEMI SOCIALI… - VIDEO