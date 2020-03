BONOLIS,MAI BANALIS: "POTREI TORNARE IN RAI" – IL CONDUTTORE TORNA SULLA DECISIONE DI MEDIASET DI SOSPENDERE LE PUNTATE INEDITE DI ‘AVANTI UN ALTRO!’ PER TRASMETTERE REPLICHE DI QUESTA EDIZIONE DEL PROGRAMMA: “IL PERCHÉ LO ABBIANO FATTO NON L’HO CAPITO, NON ME L’HA SPIEGATO NESSUNO ANCHE PERCHÉ SONO IRRINTRACCIABILI” - LA SCELTA DELL’AZIENDA AVREBBE TROVATO CONTRARIATA ANCHE MARIA DE FILIPPI, LA QUALE AVREBBE SOSPESO IN ANTICIPO ‘UOMINI E DONNE’ PER SOLIDARIETÀ AL COLLEGA...

Paolo Bonolis torna sulla decisione discutibile di Mediaset di sospendere le puntate inedite di Avanti un altro! – in seguito allo stravolgimento dei palinsesti causa Coronavirus – per trasmettere repliche della corrente edizione, una scelta dell’azienda di Cologno Monzese che avrebbe trovato contrariata anche Maria De Filippi, la quale avrebbe sospeso in anticipo Uomini e donne per solidarietà al collega.

Paolo Bonolis e i rapporti con Mediaset: “Sono irrintracciabili”

Nel corso di una diretta Instagram, come riporta il sito Bitchyf.it, Bonolis avrebbe commentato non solo questa faccenda, ma anche la mossa di Canale 5 di schierare la riproposizione di Ciao Darwin contro Il meglio di Viva Rai Play di Fiorello (su Rai 1): “Il perché lo abbiano fatto non l’ho capito, non me l’ha spiegato nessuno anche perché sono irrintracciabili.

Sono comunque repliche di questa stessa edizione ma credo che alla fine della fiera sia un problema di carattere economico. L’altra cosa che non ho capito (e credo che anch’essa sia figlia di una logica economica) è quella di andare in onda contemporaneamente alla trasmissione di Rosario su Rai 1. Che è una scelta in questo periodo abbastanza sbagliata perché sono due fenomeni di divertimento e di alleggerimento che potevano mandare in giorni differenti di modo che ci fossero due possibilità e non di scegliere dove appoggiare la propria attenzione, però che ce devo fa’?”.

Paolo Bonolis e l’ipotesi di un ritorno in Rai

Ma il dettaglio più succulento è arrivato quando commentando l’ipotesi remota per non dire impossibile di riproporre Il senso della vita il conduttore avrebbe confidato: “Il senso della vita? No, non torna, a meno che non mi muovo a Mediaset e vado in Rai. E questo potrebbe accadere… Non siamo proprietari delle televisioni, ed ognuno ha preso la propria strada. Io tutto sommato mi diverto anche molto nella leggerezza senza ipocrisia, quasi fanciullesca, di Ciao Darwin e Avanti un altro! che portiamo in scena. Io e Luca ci divertiamo a desacralizzare ciò che stupidamente è stato reso sacro”.

