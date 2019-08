BOOBA BOOM BOOM – IN UNA BANLIEUE DI PARIGI UNA QUINDICINA DI PERSONE ARMATE DI MAZZE DA BASEBALL E ARMI DA FUOCO HANNO FATTO IRRUZIONE SUL SET DEL VIDEOCLIP DI BOOBA, FERENDO DIVERSE PERSONE: IL GRUPPO HA SPARATO IN DIREZIONE DEL MANAGER E SI E' ACCANITO CONTRO UN TECNICO CON LE MAZZE – NON È LA PRIMA VOLTA CHE…(VIDEO)

Una quindicina di persone armate di mazze da baseball e armi da fuoco hanno fatto irruzione sul set del videoclip del rapper francese Booba, intorno alla mezzanotte di ieri, ferendo diverse persone.

Il celebre rapper stava girando il video in una zona industriale di Aulnay-sous-Bois, nella banlieue di Parigi, ma in quel momento non si trovava sul posto. Secondo quanto riferito dai media francesi, tra cui Europe 1 e Bfm, mentre i tecnici stavano mettendo a posto l'attrezzatura, il gruppo è arrivato in auto; alcuni, armati, sono scesi e hanno iniziato a sparare in direzione del manager di Booba.

Tra i feriti, uno è stato colpito ad una gamba ma non è in pericolo di vita. Secondo la polizia anche il regista della clip e un tecnico sono stati presi e calci, pugni e colpiti con mazze da baseball. Per Booba non è però la prima situazione del genere.

Nell'agosto del 2018 era scoppiata una rissa nell'aeroporto parigino di Orly con il rapper rivale Kaaris, sotto gli occhi dei passeggeri. Le immagini del violento scontro fra i due e altri nove dei rispettivi entourage avevano fatto il giro dei social network. I due rapper erano stati condannati a 18 mesi di prigione (sospesi) e al pagamento di 50mila euro.

Kaaris e Booba hanno poi deciso di incontrarsi in Svizzera per risolvere la diatriba in una lotta di arti marziali miste, ma le autorità il 16 agosto hanno revocato l'autorizzazione. Elie Yaffa alias Booba, 42 anni, che ha venduto più di due milioni di dischi con nove album all'attivo, porta così avanti la lotta con Armand Gnakouri Okou, alias Kaaris, 39 anni, nella tradizione dello scontro tra rapper.

