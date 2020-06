BOOM! - IL TEAM “SPACEX” DI ELON MUSK HA CONDOTTO UN TEST DI PRESSIONE CRIOGENICA SUL PROTOTIPO DELLA “STARSHIP SN7”, L'ASTRONAVE CHE DOVREBBE ESSERE IN GRADO DI TRASPORTARE UN CENTINAIO DI PASSEGGERI IN VIAGGI DI LUNGA DURATA SULLA LUNA E POI SU MARTE - DURANTE IL TEST LA SN7 È STATO RIEMPITA CON AZOTO LIQUIDO SUB-RAFFREDDATO ED È STATO INTENZIONALMENTE PRESSURIZZATO AL MASSIMO FINO A QUANDO NON È SCOPPIATO ED È CROLLATO SU UN LATO… - VIDEO

Da https://video.lastampa.it/

TEST DI PRESSIONE CRIOGENICA SUL PROTOTIPO DELLA STARSHIP SN7

Il 23 giugno il team SpaceX di Elon Musk ha condotto un test di pressione criogenica sul prototipo della Starship SN7, l'astronave che sarà in grado di trasportare un centinaio di passeggeri in viaggi di lunga durata sulla Luna, su Marte e oltre. Durante il test la SN7 è stato riempita con azoto liquido sub-raffreddato ed è stato intenzionalmente pressurizzato al massimo fino a quando non è scoppiato ed è crollato su un lato. Il test è stato eseguito per determinare se l'acciaio inossidabile 304L è più resistente dell'acciaio inossidabile 301.

L'astronave deve essere in grado di resistere a una forza di pressione di 8,6 bar, per trasportare a bordo gli astronauti. Un gruppo di appassionati che hanno installato delle telecamere live nel centro di sperimentazione hanno catturato durante il test qualcosa di insolito: Spot, il cane robot della Boston Dynamics.

Il quattro zampe robotizzato acquistato da SpaceX e chiamato "Zeus" dallo staff di Musk è stato visto camminare sulla piattaforma di lancio ispezionando le conseguenze del crollo dell'astronave e vagare attraverso le spesse nuvole bianche di azoto. La scorsa settimana, i robot Boston Dynamics Spot sono stati messi ufficialmente in vendita al pubblico e SpaceX ne ha acquistato uno.

Il cane robot "Zeus" può essere uno strumento utile per l'azienda di Musk perché presenta sensori in grado di raccogliere una grande varietà di dati. Il sito web di Boston Dynamics descrive in dettaglio i diversi usi di Spot alcune utili per SpaceX: telecamere panoramiche a 360° per tenere sotto controllo la piattaforma di lancio, rilevamento di anomalie sonore, ispezione termica, il rilevamento di perdite e può essere utilizzato per ispezionare i prototipi di astronavi.