TALMENTE GIUSTI DA ESSERE “STRACULT” - I VENT’ANNI DELLA TRASMISSIONE DI RAIDUE CELEBRATI DA MARCO GIUSTI: “VADO PAZZO PER IL TRASH, NON POSSO FARCI NULLA. MI VENGONO IN MENTE CERTE POLEMICHE DI GIORNALI DI ESTREMA SINISTRA DEGLI ANNI ‘70, SOSTENEVANO CHE PER COME I COSIDDETTI GRANDI AUTORI TRATTAVANO LA QUESTIONE FEMMINILE, A QUEL PUNTO ERANO MEGLIO NANDO CICERO, MARIANO LAURENTI E LE COMMEDIACCE…”