IL BOOMERANG DELLO ZAR - I TIMORI DI PUTIN DI UN'EUROPA UNITA E PIU' FORTE STANNO RAPIDAMENTE DIVENTANDO UNA PROFEZIA CHE SI AUTOAVVERA - DOPO L'ATTACCO ALL'UCRAINA, I PAESI MEMBRI DELLA NATO HANNO DECISO RIGIDE SANZIONI, COMPATTI - FINLANDIA E SVEZIA, DOPO ANNI DI NEUTRALITA', ORA VOGLIONO ADERIRE ALL'ALLEANZA - A FARE DA COLLANTE TRA I LEADER EUROPEI E' STATA LA CONSAPEVOLEZZA DELLE MENZOGNE DI "MAD VLAD"...

Dagotraduzione dal Los Angeles Times

putin

L'assalto sfacciato e immotivato del presidente russo Vladimir Putin all'Ucraina sta rapidamente trasformando i suoi timori di un'Europa più risoluta e di un'alleanza NATO potenzialmente ampliata in una profezia che si autoavvera.

La NATO si è unita dietro rigide sanzioni economiche contro Mosca. Finlandia e Svezia, dopo decenni di neutralità, hanno segnalato un nuovo interesse ad aderire all'alleanza mentre i membri più autocratici del patto di difesa hanno criticato Mosca.

E nel tentativo di rafforzare le difese dell'Ucraina, l'Unione europea per la prima volta finanzierà l'acquisto e la consegna di armi, ha affermato domenica la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

boris johnson jens stoltenberg

In breve tempo, le principali potenze europee si sono spostate in una posizione di accresciuta difesa nei confronti della Russia.

«Dobbiamo renderci conto che ora ci troviamo di fronte a una nuova normalità per la nostra sicurezza», ha detto domenica il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg in un'intervista alla CNN, rilevando la presenza rafforzata delle truppe NATO nei suoi paesi orientali e le consegne di armi all’Ucraina. «Questo è solo l'inizio dell'adattamento che dobbiamo fare come risposta a una Russia molto più aggressiva».

Domenica a Berlino, il nuovo cancelliere tedesco Olaf Scholz ha pronunciato un discorso travolgente al parlamento dichiarando che il paese avrebbe speso più del 2% del suo PIL per la difesa: Putin ha realizzato ciò che l'ex presidente Trump ha cercato per quattro anni e il presidente Obama prima di lui. Scholz ha anche annunciato un fondo speciale da 100 miliardi di euro (circa 111 miliardi di dollari) per potenziare l'esercito del paese, un cambiamento fondamentale della nazione più potente d'Europa dopo una lunga e limitata spesa militare nel decennio successivo alla crisi del debito europeo.

olaf scholz

Descrivendo la guerra della Russia all'Ucraina come «un punto di svolta nella storia del nostro continente», ha detto Scholz ai legislatori, «è chiaro che dobbiamo investire molto di più nella sicurezza del nostro Paese».

Constanze Stelzenmüller, un'esperta tedesca presso la Brookings Institution di Washington, ha definito il discorso «il momento della Germania come fu quello tra Nixon e la Cina», in riferimento al passaggio dell'allora presidente Nixon dal falco anticomunista al suo viaggio storico in Cina.

olaf scholz.

Allo stesso modo, il discorso di Scholz è stato tanto più significativo da parte di un socialdemocratico, noto per l'austerità fiscale, che è diventato maggiorenne alla fine della Guerra Fredda, un'epoca in cui molti credevano che le democrazie fossero in ascesa e sarebbero rimaste tali.

«Molti tedeschi hanno scambiato la caduta del muro di Berlino come una convalida del loro metodo e si sono aggrappati a questa convinzione ben oltre il punto in cui ha iniziato a essere superata dagli eventi», ha detto Stelzenmüller. «Questa è la fine di quell'illusione e l'inizio di una nuova era nella politica estera tedesca, e questo è davvero un momento storico».

Da quando è entrato in carica a dicembre, Scholz, che è stato ministro delle finanze dell'ex cancelliera Angela Merkel, era sembrato riluttante a prendere una posizione ferma nei confronti di Putin, data la dipendenza dell'economia tedesca dalla Russia. Ma lo scoppio della guerra in Europa ha in breve tempo alterato i calcoli della sicurezza e irrigidito la spina dorsale dei suoi leader.

EMMANUEL MACRON URSULA VON DER LEYEN CHARLES MICHEL

Il discorso di Scholz è arrivato quando l'UE ha annunciato che avrebbe bandito gli aerei russi dallo spazio aereo dell'UE ed espulso i media statali russi Russia Today e Sputnik da tutti i 27 membri del blocco europeo.

L'UE ha affermato che il suo pacchetto di aiuti alla difesa potrebbe includere anche aerei da combattimento e che gli Stati membri sono disposti a fornirli. «Non stiamo parlando solo di munizioni», ha affermato Josep Borrell, capo della politica estera dell'UE. «Stiamo fornendo armi più importanti per andare in guerra».

«Proprio come il presidente Putin ha unificato l'Ucraina contro di lui e contro la Russia, il presidente Putin ha anche unificato l'alleanza della NATO», ha detto alla radio SiriusXM l'ex ambasciatore degli Stati Uniti in Ucraina William Taylor, che ha anche servito alla NATO.

emmanuel macron

Quello che ha contribuito a rafforzare la determinazione tra i leader europei come Scholz, così come il francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Boris Johnson, è stata la loro consapevolezza di quanto palesemente Putin ha mentito sulle sue intenzioni in Ucraina. Ha affermato, fino all'ultimo minuto che non aveva intenzione di invadere il vicino più piccolo.

«Stavano facendo direttamente la diplomazia del capo di stato e Putin ha mentito loro», ha detto Ian Bremmer, presidente dell'Eurasia Group, una società di valutazione del rischio a New York.

«Putin si è comportato in modo sbalorditivo e oltraggioso per strappare quelle che gli europei pensavano fossero una sorta di norme inviolabili», ha detto. Il cambiamento tra i leader europei «mostra che non si tratta dell'Ucraina, è un cambiamento nell'ordine globale e ci fa scivolare in una nuova Guerra Fredda con la Russia».

soldati ucraini

Scholz ha annunciato la scorsa settimana che la Germania avrebbe fermato il gasdotto Nord Stream 2, una priorità per Putin, che aveva cercato un maggiore controllo delle risorse energetiche europee. Sabato Berlino ha annunciato che avrebbe inviato armi per sostenere l'Ucraina, un altro cambiamento di posizione dopo l'offerta iniziale di Scholz di inviare 5.000 caschi era stata ampiamente deriso. Allo stesso tempo, l'Europa, insieme a Canada e Stati Uniti, ha annunciato un accordo per sanzionare la banca centrale russa ed escludere le banche russe dalla rete SWIFT di comunicazioni internazionali utilizzata dalle banche di tutto il mondo, una mossa che è avvenuta solo dopo che la Germania ha vinto la sua riluttanza.

volodymyr zelensky

L'invasione dell'Ucraina da parte di Putin è in fondo un tentativo di rivisitare la fine della Guerra Fredda, di correggere la deriva verso ovest delle ex repubbliche sovietiche e di riconquistare ulteriore territorio che è stato indipendente dalla Russia per 30 anni. Sebbene il conflitto sia vecchio di pochi giorni, la realtà dei carri armati e dei missili russi in Ucraina ha scioccato i leader europei, così come il linguaggio sinistro di Putin, che ha parlato di "denazificazione" di Kiev tentando di estromettere il suo presidente, Volodymyr Zelensky, che è ebreo.

«Nella sua mente, sta combattendo di nuovo la seconda guerra mondiale, il che suggerisce che tutto è possibile», ha detto Stelzenmüller. «Penso che potrebbe aver giocato un ruolo nel concentrare le menti dei politici a Berlino. Sentire un leader russo parlare di un paese sovrano pacifico in quel modo è stato davvero galvanizzante».

Il presidente svizzero Ignazio Cassis ha affermato domenica che è "molto probabile" che la Svizzera neutrale seguirà lunedì l'Unione europea nel sanzionare la Russia e nel congelare i beni russi nel paese alpino.

convoglio russo distrutto dalle forze ucraine 7

I leader della Finlandia, che ha un confine terrestre di 830 miglia con la Russia, e la Svezia hanno indicato quando sono iniziati i combattimenti in Ucraina che erano di nuovo inclini a prendere in considerazione la richiesta di adesione alla NATO, l'alleanza per la sicurezza di 30 nazioni che, ai sensi dell'articolo V del suo statuto, considera un attacco a qualsiasi nazione membro come un attacco a tutti.

Inoltre, i loro leader da allora hanno respinto l'avvertimento del ministero degli Esteri russo secondo cui la loro adesione alla NATO avrebbe innescato «gravi conseguenze politico-militari». Sabato il ministro degli Esteri finlandese Pekka Haavisto ha dichiarato: «l'abbiamo già sentito». E il primo ministro svedese, Magdalena Andersson, ha dichiarato venerdì che la Svezia «decide in modo indipendente sulla nostra linea di politica di sicurezza».

Insieme a quasi tutte le altre nazioni europee, anche la Svezia si è impegnata negli ultimi giorni a inviare armi e materiale di difesa in Ucraina.

ELMETTO DI UN MILITARE FORATO DA UN PROIETTILE A KIEV

Anche gli Stati membri della NATO che sono nazioni difficilmente democratiche, come Turchia e Ungheria, si sono uniti alla forte condanna della Russia e agli sforzi per rafforzare la difesa dell'Ucraina. Domenica, il ministro degli Esteri turco ha riconosciuto ufficialmente gli attacchi della Russia all'Ucraina come uno "stato di guerra" e ha affermato che Ankara stava attuando un trattato internazionale che le consentiva di limitare il passaggio delle navi da guerra attraverso lo stretto dei Dardanelli e del Bosforo.

Il presidente Biden, sottolineando il rinnovato sostegno alla NATO in un'intervista venerdì, si è meravigliato di come Putin stesse «producendo l'esatto effetto opposto a quello che intendeva».

battaglia a kharkiv 2

Biden ha lavorato duramente per mantenere uniti i poteri democratici nella loro risposta a Putin. Consapevole che l'Europa è maggiormente minacciata dalla Russia data la sua vicinanza geografica e la sua maggiore dipendenza economica da Mosca, ha atteso il consenso prima di spingere misure sanzionatorie specifiche e ha rinviato ai leader europei l'annuncio degli elementi della risposta dell'Occidente.

Questo approccio è in netto contrasto con quello del suo predecessore, che si è avvicinato a Putin e ha intimidito i leader europei, minacciando persino di ritirare del tutto gli Stati Uniti dalla NATO nel 2018 quando sentiva che i paesi membri non stavano prendendo sul serio la sua richiesta di contribuire maggiormente alla loro difesa. Trump è arrivato al punto di far tornare a casa circa 12.000 soldati di stanza in Germania, una mossa che molti funzionari della sicurezza nazionale consideravano punitiva. Biden ha affondato il piano poche settimane dopo essere entrato in carica l'anno scorso.

joe biden annuncia sanzioni contro la russia

Sebbene le azioni di Putin stiano rafforzando l'unità tra la NATO e l'Unione Europea, queste possono ancora essere alleanze precarie con possibilità di una rottura o di un nuovo conflitto interno. Daniel Serwer, uno studioso della Johns Hopkins School of Advanced International Studies specializzato in conflitti, ha affermato che la risoluzione a lungo termine probabilmente continuerà con un'Europa squarciata da quella che ha definito una "cortina di compensato" - non forte come la cortina di ferro ma con una chiara divisione filo-occidentale e filo-russa.

putin biden

«L'Europa 'intera e libera' rimarrà un mantra occidentale», ha affermato. «Non sarà comunque una proposta seria finché Putin o qualcuno del suo genere governerà a Mosca».