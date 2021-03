BORGONZONI, CANTA CHE TI PASSA – LA SOTTOSEGRETARIA LEGHISTA ALLA CULTURA NON AVRÀ LETTO UN LIBRO IN TRE ANNI MA È UNA GRANDE APPASSIONATA DI FOLK: ALMENO QUELLO DEL “MENESTRELLO DELLA LEGA” IVAN CARDIA, CHE HA ASSUNTO NEL SUO STAFF – LE PERLE STRACULT DEL CANTANTE DEL CARROCCIO: “IN TRENTINO SI BEVE IL VINO, DALLA DAMIGIANA” E “IL CIELO DELLE MARCHE E DELL'UMBRIA” - VIDEO

Simone Canettieri per www.ilfoglio.it

ivan cardia il menestrello della lega 2

Con i libri il rapporto è noto. Da tre anni, per sua ammissione, li evita. Ma sulla musica Lucia Borgonzoni, fedelissima di Matteo Salvini e di nuovo sottosegretario alla Cultura, è ferrata. Al punto di scegliere come staff per il suo ritorno al Collegio romano Ivan Cardia, 33 anni, menestrello della Lega, in fortissima ascesa.

Tra i suoi successi, la famosissima "In Trentino si beve il vino, dalla damigiana" per non parlare dell'altra hit "Il cielo delle Marche e dell'Umbria è così azzurro tra la neve e il Vettore che a Tolentino si scioglie in bicchiere di vino".

LUCIA BORGONZONI CON LA MASCHERINA

Un cantante folk arrivato da poco alla consacrazione grazie all'amico Alessandro Morelli, viceministro del Mit, che lo ha fatto esordire sul palco di Pontida.

Ora, per il bravo cantastorie della Lega, si apre un altro palcoscenico: il ministero della Cultura, in tandem con Borgonzoni. La notizia di questa assunzione ha fatto storcere la bocca alla vecchia guardia del Carroccio che sperava con Draghi di emanciparsi da un certo salvinismo già visto. Ma non è così. E quindi: canta che ti passa.

