20 ott 2022 15:33

BORIS BECKER HA PRESO LA GALERA PER UN CENTRO BENESSERE? - L'EX CAMPIONE TEDESCO, CONDANNATO A DUE ANNI PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA, STA PASSANDO LA SUA DETENZIONE TRA PALESTRA, YOGA E FITNESS - IL TENNISTA HA PERSO OTTO CHILI IN SEI MESI (DOVUTO AL FATTO CHE IN CARCERE NON PUÒ BERE ALCOL) ED È DIVENTATO INSEGNANTE DI YOGA, MEDITAZIONE E NUTRIZIONE PER I CARCERATI - PRESTO SARÀ LIBERATO PER BUONA CONDOTTA E TORNERÀ IN GERMANIA, MA LA SUA "NUOVA VITA" NON SARÀ DIFFICILE: MOLTI ATLETI HANNO…