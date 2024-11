12 nov 2024 10:33

BORJA MISERIA, CHE FALO'! - BRUTTO SPAVENTO PER L'EX ATTACCANTE DELLA ROMA: UN INCENDIO È SCOPPIATO NELLA SUA CASA VICINO MADRID - PER FORTUNA, IL ROGO NON HA PROVOCATO FERITI, ANCHE PERCHÉ IL CALCIATORE SI TROVAVA ALLA CONSEGNA DEL "TROFEO ZARRA", ASSEGNATO DA "MARCA" AL MIGLIOR MARCATORE SPAGNOLO DELLA STAGIONE PRECEDENTE - ANCORA NON SONO CHIARE LE CAUSE DELL'INCENDIO…