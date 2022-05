CON LA BORSA DA UOMO LA DEMASCOLINIZZAZIONE È COMPLETA – LA MODA IMPONE UN NUOVO DIKTAT SULLA PASSERELLA E I VIPPONI ALLOCCONI CI CASCANO: DA BLANCO A JARED LETO PASSANDO PER ALESSANDRO MICHELE, L’ACCESSORIO PRETTAMENTE FEMMINILE ORMAI SPICCA A TRACOLLA DELLE STAR VESTITE DA CAPO A PIEDI DA BRAND DI LUSSO CHE VOGLIONO RIFILARE LE BORSETTE PURE AGLI UOMINI…

Carmen Pugliese per “Chi”

tommaso zorzi

Non usciamo mai senza. Fungono da scudo, ci fanno sentire al sicuro. Quando chiudiamo la porta di casa, ci consentono di portare il nostro mondo fuori. Gli abiti ci vestono, ma gli accessori dicono tanto di noi. Forse tutto. È per questo che possiamo uscire in tuta, con le sneakers, con un cappotto che nasconde poca voglia di vestirsi, ma non rinunciamo a una bella borsa.

È la nostra compagna inseparabile, l'alleata per ogni occasione, la migliore amica che non ci delude. Ci dà la giusta attitude e grinta, quando l'afferriamo abbiamo la sensazione di poter affrontare il mondo fuori e urlare: «Ho lei, sono invincibile!». Non sarà un caso, se ultimamente le vediamo sempre più spesso anche addosso agli uomini.

thomas doherty

«Un uomo con la borsa si concede di portare qualcosa con se e ammette di averne bisogno. E l’idea di un uomo che ha necessita uguali a una donna. Di solito viene detto che l’uomo ha bisogno di meno vezzi, di meno leggerezza. Non e cosi, anche l’uomo e bisognoso di coccole. E le borse sono coccole, sono investimenti emotivi», ci tiene a precisare Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci, nel podcast della Maison dedicato alle Beloved, le borse che hanno fatto la storia della griffe fiorentina.

mahmood

E, sempre lui, e stato uno dei primi a riportare la borsa ad accessorio no gender. Esattamente come era nata nel Medioevo, quando veniva usata indistintamente da uomini e donne. E la sua funzione non si esauriva a mero accessorio vanitoso. Tutt’altro che frivole, le borse diventano dei marcatori sociali, con l’elemosiniere, l’affascinante portamonete che permetteva di distinguere in chiesa le donne piu ricche. «Uso le borse e le persone che mi frequentano vedono quanto sia divertente, comodo e senza pregiudizi indossarle», prosegue Michele.

jared leto

«Sono ossessionato dalle borse. Le utilizzo come oggetto divinatorio, dentro ci metto di tutto, le cambio spessissimo. Mi riportano indietro nel tempo, alla borsa della mia mamma, era magica, da li tirava fuori di tutto». E oggi, prima in passerella, poi per strada e sui red carpet, viene sdoganata l’idea di borsa da uomo. Chi avrebbe mai detto che una borsa avrebbe liberato gli uomini?

Eppure celebrities e stelle del cinema hanno ceduto al fascino di questo oggetto misterioso. Come Jared Jeto, che alla premiere di House of Gucci si e presentato senza difese, ma con il cuore in mano, di Swarovski e della collezione Gucci Aria. Ma anche Harry Styles, idolo dei Millennials, le sfoggia con orgoglio, battendosi contro una mascolinita tossica che vuole a tutti i costi l’uomo macho e invincibile. «Ogni volta che stai alzando barriere nella tua vita, stai solo limitando te stesso. C’e cosi tanta gioia da provare nel giocare con i vestiti. Non ho mai pensato troppo a cosa significhi», spiega il cantautore inglese che le indossa con boa, crop top e Mary Jane rispondendo agli haters con un «Perche no?!».

jacob elordi

A Parigi anche Blanco per assistere all’ultima sfilata Valentino (Maison che ha curato la maggior parte dei suoi look a Sanremo) ha portato al polso una minibag. Abbinata a un dolcevita in pizzo crochet, per ricordarci che anche un uomo puo essere romantico e delicato. Cosi come Mahmood da Burberry, che ha anche sfilato per l’ultima sfilata uomo della griffe guidata da Riccardo Tisci. Le borse sono un trend anche per la Generazione Z, da Romeo Beckham al sex symbol piu amato e conteso del momento, Jacob Elordi, che non si separa mai dalla sua Cassette di Bottega Veneta.

blanco

Da portare a tracolla, a meta tra pratico marsupio e feticcio fashion. Tommaso Zorzi di recente ha sfoggiato l’oggetto piu desiderato dalle donne e alle critiche ha risposto «Non e una borsa, e una Birkin!», citando l’intramontabile Sex and the City. Le It bag sono preziose e senza tempo, al pari di un gioiello importante o di un orologio. Anche Maluma, il re delle hit estive, Kanye West o Asap Rocky, che presto grazie a Rihanna diventera papa, le sfoggiano spesso. Con carattere, personalita e quella giusta dose di menefreghismo che fa abbattere le convenzioni di una societa in cui le regole sono tutte da (ri)scrivere.

asap rocky

In cui ci si mette in discussione e non si ha piu paura di essere se stessi. In cui si e liberi di essere chi e come si vuole. Nel reboot di Gossip Girl indossa un’iconica borsa per andare al college anche Thomas Doherty, uno degli attori piu amati del momento. Trilli, la tenera Campanellino di Peter Pan ci ha fatto credere di poter tirare fuori da una tracolla la giusta dose di polvere di stelle per aggiungere incanto e glitter alla realta, Mary Poppins ci ha insegnato che non si deve mai giudicare le cose dal loro aspetto, soprattutto una borsa. Lei non lo faceva mai. D’altronde nelle borse facciamo entrare di tutto, anche quando sono in versione mini... se non e magia questa.

