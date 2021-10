9 ott 2021 08:40

IL BOSS DELLA 'NDRANGHETA IN FONDO AL BUNKER - E' STATO ARRESTATO A CATANZARO IL LATITANTE COSIMO DAMIANO GALLACE, 60 ANNI - L'UOMO CONDANNATO A 14 ANNI DI CARCERE PER ASSOCIAZIONE MAFIOSA, SI NASCONDEVA IN UN BUNKER REALIZZATO DIETRO UNA PARETE SPECCHIATA DELLA CAMERA DA LETTO - I CARABINIERI HANNO SEQUESTRATO UN TROLLEY CON 35MILA EURO, UN TABLET, 9 CELLULARI E... - VIDEO