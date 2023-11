UN BOT VERAMENTE "HOT" - LA MODELLA DI ONLYFANS TEDESCA ANNE WUENSCHE HA CREATO UN SUO "CLONE" VIRTUALE, GRAZIE ALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE: FARÀ PORNO AL POSTO SUO! - LA 32ENNE DI BERLINO VUOLE "APPALTARE" LE ATTIVITÀ PORCELLE AL PROGRAMMA A CAUSA DELLE TROPPE "PROPOSTE INDECENTI": "IL MIO ALTER EGO ARTIFICIALE AMA OSARE. HA MOLTI MENO LIMITI DI ME, AD ESEMPIO, IO MI MOSTRO IN TOPLESS MA NON MOSTRERÒ MAI LA MIA..."

anne wuensche 2

Anne Wuensche è una modella di Onlyfans che crea, ovviamente, contenuti per adulti. Sui social, specialmente su Instagram, è molto seguita: il suo profilo conta più di un milione di follower. La 32enne di Berlino ha trovato il modo di soddisfare tutte le richieste che riceve dal suo pubblico: quelle che le piacciono le porta a termine lei, mentre, le richieste più volgari le lascia al suo clone. Infatti, Anne ha creato il suo alter ego, grazie all'intelligenza artificiale.

La storia di Anne Wuensche

Anne Wuensche ha spiegato ai suoi fan sui social il motivo per cui, da ora in poi, riuscirà a soddisfare le richieste di tutti: «Grazie al mio clone verrete accontentati tutti. Il mio alter ego artificiale si è rivelato davvero carino ed è più cattivo di me, ama osare e, per questo, non avrà nessun problema a raccogliere anche le sfide più difficili. Lei ha molti meno limiti di me, ad esempio, io mi mostro in topless ma non mostrerò mai la mia zona intima e non mi spingerò in nulla che non mi piaccia fare davvero. […]».

