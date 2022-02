BOTTE AD ALTA QUOTA - IN VAL BADIA UN IRLANDESE SI E' TOLTO LA MASCHERINA IN FUNIVIA, E GLI ITALIANI, INFASTIDITI, HANNO PROTESTATO: E' FINITA IN UNA GIGANTESCA RISSA TRA DUE IRLANDESI DI DUBLINO E TRE LIGURI DI GENOVA - ECCO COME E' FINITA...

Da leggo.it

Rissa in Val Badia

Rissa tra italiani e irlandesi sulle piste da sci trentine per una mascherina non indossata in funivia. Sono dovuti intervenire i carabinieri di Badia per separare gli sciatori che dagli insulti sono passati alle mani. Tutto è iniziato sulla cabinovia «Piz la Ila» di La Villa in Val Badia, dove si trovavano cinque persone, due irlandesi di Dublino e tre liguri di Genova.

Rissa in Val Badia 3

Durante la risalita uno dei due irlandesi infastidito dalla mascherina Ffp2, la toglie. Gli italiani protestano e inizia un battibecco che li accompagna fino alla fine della corsa. La cosa sembra quindi conclusa e invece, all'arrivo alla stazione a monte, tutti e cinque sono diretti al Club che si trova di fronte. Un tragitto che ha fatto scaldare ulteriormente gli animi.

Rissa in Val Badia 4

Dalle parole alle mani, scatta un parapiglia che ovviamente non passa inosservato. Qualcuno telefona al 112 e immediatamente una pattuglia di carabinieri sciatori interviene per separare i contendenti e riportare pace. Fortunatamente nessuno ha subito lesioni importanti e quindi nessuno dei cinque ha avuto bisogno di cure mediche.

È scattata però per tutti la denuncia per rissa, peraltro aggravata dai motivi futili che l'hanno scatenata. Per loro fortuna, non essendoci state lesioni refertate, la pena in questi casi è della sola multa. Dovranno però affrontare ora un procedimento penale.