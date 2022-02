7 feb 2022 11:21

BOTTE DA ORBI - UN 31ENNE VERONESE RESIDENTE A CROTONE CIECO TOTALE PER L'INPS VIENE FILMATO MENTRE PARTECIPA AD UNA RISSA NEI PRESSI DEL PRONTO SOCCORSO - NEI FILMATI IL FINTO NON VEDENTE E PERCETTORE DI PENSIONE DI INVALIDITÀ PER CECITÀ TOTALE È STATO IMMORTALATO MENTRE SCHIVAVA ABILMENTE I COLPI E MENAVA COME UN FABBRO – IL FINTO CIECO AVEVA INCASSATO INDEBITAMENTE OLTRE 60 MILA EURO CHE GLI SONO STATI SEQUESTRATI