INOCULATI ALLA META - FRANCESCO FIGLIUOLO E FABRIZIO CURCIO SI SONO VACCINATI AL DRIVE THROUGH DELLA DIFESA ALLA CECCHIGNOLA, A ROMA: A ENTRAMBI È STATA INOCULATA UNA DOSE DI ASTRAZENECA DOPO AVER ATTESO IN FILA INSIEME A CITTADINI E MILITARI - BUONE NOTIZIE SUL FRONTE DOSI PER L’ITALIA DAL COMMISSARIO: “LE DOSI DEL VACCINO “JOHNSON& JOHNSON” ARRIVERANNO NELLA SECONDA METÀ DI APRILE E IN QUEL PERIODO L'OBIETTIVO FISSATO È LA SOMMINISTRAZIONE DI 500 MILA DOSI AL GIORNO…”