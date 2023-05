IL BOTTINO DI GUERRA DI PUTIN: I BAMBINI UCRAINI - SI STIMA CHE ALMENO 16 MILA MINORENNI SIANO STATI DEPORTATI IN RUSSIA DALL'INIZIO DELLA GUERRA: DI QUESTI, SOLO 300 SONO STATI RIPORTATI A CASA, 10 MILA SONO STATI "LOCALIZZATI" SUL TERRITORIO RUSSO MENTRE DEGLI ALTRI 5 MILA NON SI SA PIÙ NULLA - MOLTI DI LORO VENGONO AFFIDATI A FAMIGLIE RUSSE CHE RICEVONO SUSSIDI STATALI PER OSPITARLI - UNA VOLTA IN RUSSIA, I BAMBINI VENGONO INDOTTRINATI PER DIVENTARE STRUMENTI DELLA PROPAGANDA DI MOSCA...

A Mosca si sta scrivendo un nuovo testo scolastico di Storia in cui l'invasione dell'Ucraina viene descritta come una necessaria guerra di difesa, unica soluzione all'aggressione dell'Occidente, che starebbe usando l'Ucraina come un «pugno» per colpire la Russia e come «punto d'appoggio per un attacco della Nato contro la Russia». […] Il testo, che entrerà in classe a settembre, ribadisce la linea del Cremlino secondo cui l'obiettivo sarebbe quello di «demilitarizzare e denazificare» l'Ucraina e si conclude con una frase di Viaceslav Molotov riesumata dai tempi di Urss e nazisti: «La nostra causa è giusta! Il nemico sarà sconfitto! La vittoria sarà nostra!».

[…] a leggere quelle righe saranno 16 mila bambini ucraini, figli di quei «nazisti» che la Russia vuole eliminare dalla faccia della terra. Dall'inizio dell'invasione russa sono in totale 16.226 i bambini ucraini deportati in Russia. Di questi, solo 300 sono stati riportati alle loro famiglie o comunque in patria, mentre in totale quelli che sono stati «localizzati» sul territorio della Federazione sono 10.513. Degli altri cinquemila che mancano all'appello non si sa più nulla. Si sa, invece, come raccontato dal Guardian, che alcune famiglie russe hanno tentato di nascondere bambini ucraini per non perdere i sussidi garantiti per l'affido. […]

Basta consultare le pagine web delle associazioni ucraine che stanno cercando i bambini deportati per capire che una grande parte dei piccoli scomparsi dai radar abitavano a Mariupol e nei territori occupati. […] Contrariamente a quanto immaginato, a sparire oltreconfine non sono stati solo gli orfani e bambini non accompagnati, ma anche allievi di collegi e bambini separati dalle famiglie a causa dei bombardamenti.

Alcuni bambini sono spariti da oltre un anno […]. Di alcuni si hanno tracce grazie alla spudoratezza russa, che li ha usati come bandiera della propaganda. Uno dei casi più eclatanti lo scorso febbraio: al culmine dello sfarzo a Mosca per celebrare il primo anniversario dell'inizio della guerra, il Cremlino ha mostrato alle tv di Stato i bambini «salvati» da Mariupol, in modo che potessero "ringraziare" gli invasori.

Una delle protagoniste di questa orgia di patriottismo è stata Anna Naumenko, quindicenne dai capelli neri, che è stata spinta sul palco dello stadio Luzhniki di Mosca per ringraziare un soldato soprannominato "Yuri Gagarin"[…] La mamma di Anna, Olga Naumenko, era morta per le schegge di un a bomba russa.

Per Anna, e per gli altri 16.225 bambini, la Corte penale internazionale (Cpi) ha emesso un mandato di cattura contro il presidente russo Vladimir Putin e la commissaria russa per i diritti dei bambini, Maria Lvova-Belova, con l'accusa di crimini di guerra per aver deportato illegalmente bambini ucraini in Russia.

