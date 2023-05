9 mag 2023 19:02

BOTTURA FA FREDDURA/2 – “CARLO ROSSELLA SI È LAMENTATO DI GIORGIA MELONI E DELLA SUA DERIVA FASCISTA. AVENDO COLLABORATO CON LA RAI QUANDO FU NOMINATO DIRETTORE DEL TG1 (ANCHE) PER LA SUA EQUIVICINANZA A FORZA ITALIA, TANTO DA GUADAGNARGLI IL SOPRANNOME DI ‘ROSELLA 2000’, POSSO ASSICURARGLI CHE ANCHE AI SUOI TEMPI NON È CHE CI FOSSE TUTTA'STA LIBERTÀ. MA È NORMALE CHE NON RICORDI: È SUCCESSO ORMAI UN VENTENNIO FA…”