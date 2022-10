14 ott 2022 16:29

BOTTURA FA FREDDURA – “GLI VA COMUNQUE RICONOSCIUTO CHE, PUR ANDANDO A BRACCIO, LA RUSSA NON L'HA MAI TESO - BERLUSCONI MINACCIA DI ANDARE ALLE CONSULTAZIONI DA SOLO. QUINDI, ED È L'UNICO CASO AL MONDO, MALE ACCOMPAGNATO - IL PUNTO POLITICO: ANCHE IERI, PER COERENZA, IL PD NON CI HA CAPITO UNA MAZZA...”