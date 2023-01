IN BRASILE C’È ANCORA VOGLIA DI GOLPE – LA CORTE SUPREMA BRASILIANA HA PROIBITO QUALSIASI MANIFESTAZIONE DAVANTI AGLI EDIFICI PUBBLICI – LA DECISIONE ARRIVA DOPO CHE GRUPPI ESTREMISTI VICINI A BOLSONARO HANNO CONVOCATO VIA TELEGRAM PER QUESTA SERA NUOVE PROTESTE NELLA CAPITALE, BRASILIA, E NEGLI ALTRI CAPOLUOGHI DEL PAESE – IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA HA SOLLEVATO DALL'INCARICO TUTTI I VERTICI DELLE FORZE DI SICUREZZA DI BRASILIA, ACCUSATI DI ESSERE STATI “COMPLICI” DEGLI ASSALITORI DOMENICA SCORSA - LULA: "VORREI PENSARE CHE SIA STATA OPERA DI UN GRUPPO DI SQUILIBRATI E NON DI GOLPISTI..."

1 – BRASILE: FAN RADICALI DI BOLSONARO CONVOCANO NUOVE PROTESTE

(ANSA) - Potrebbero riaccendersi in qualsiasi momento, in Brasile, le proteste dei sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro: gruppi di estrema destra hanno convocato sui social una "mega-manifestazione nazionale per la ripresa del potere" a partire dalle 18 locali (le 22 italiane) nella capitale federale Brasilia e in altri capoluoghi del Paese.

Mentre si indaga sul crollo di tre torri dell'alta tensione (due nello Stato meridionale di Paraná e una in quello settentrionale di Rondonia) a opera di "terroristi". Il governo del neo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha intanto adottato una serie di misure di emergenza per blindare gli edifici pubblici in vista della possibilità di nuovi disordini.

2 – BRASILE: GIUDICE VIETA MANIFESTAZIONI E BLOCCHI STRADALI

(ANSA) - Il giudice della Corte suprema brasiliana (Stf), Alexandre de Moraes, ha proibito l'occupazione e il blocco di strade o autostrade, nonché qualsiasi manifestazione organizzata davanti agli edifici pubblici. La decisione risponde a una richiesta dell'Avvocatura generale dello Stato (Agu), che si basava sulla notizia che gruppi estremisti avrebbero convocato via Telegram nuove proteste nella capitale, Brasilia, e negli altri capoluoghi del Paese.

Il togato ha inoltre disposto che Telegram, entro due ore, blocchi canali, profili e account di gruppi legati all'ex presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, rende noto Cnn Brasil.

In caso di violazione dei divieti, è prevista la sanzione di 20 mila reais alle persone fisiche e di 100 mila reais alle persone giuridiche. Moraes ha poi determinato che gli agenti degli organi di pubblica sicurezza debbano, sotto pena di responsabilità personale, arrestare le persone che occupano od ostruiscono le strade.

3 – ESONERATI VERTICI DI TUTTE LE FORZE DI SICUREZZA BRASILIA

(ANSA) - Il segretario esecutivo del ministero della Giustizia brasiliano, Ricardo Cappelli, ha esonerato tutti i vertici delle forze di sicurezza di Brasilia, accusati di comportamento omissivo in occasione dell'assalto ai palazzi del potere commesso domenica dai sostenitori radicali di Jair Bolsonaro.

Tra i congedati vi sono il comandante della Truppa d'assalto, il maggiore Gustavo Cunha; il capo del dipartimento delle operazioni, colonnello Eduardo Naime; il segretario esecutivo e commissario della polizia federale, Fernando Souza Oliveira, e Marília Ferreira de Alencar, sottosegretaria all'Intelligence.

L'atto amministrativo firmato da Cappelli - nominato dal presidente Luiz Inacio Lula da Silva commissario per l'intervento federale nel Distretto di Brasilia - formalizza anche il licenziamento del colonnello Fábio Augusto Vieira, ex comandante generale della polizia militare, che si trova in carcere.

4. LULA, VORREI PENSARE AD ATTI DI SQUILIBRATI E NON GOLPISTI

(ANSA) - "Vorrei pensare a qualcosa di minore del golpe, che sia stata opera di un gruppo di squilibrati": lo ha detto il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, a proposito dell'assalto ai palazzi del potere a Brasilia commesso domenica da sostenitori dell'ex presidente, Jair Bolsonaro. "Sono atti di una minoranza che continua a credere nella menzogna di brogli alle elezioni e che non vuole accettare il fatto che la nostra urna elettronica è la più perfetta al mondo", ha aggiunto Lula, che ha sconfitto Bolsonaro al ballottaggio. "Avrei voluto evitare l'intervento federale, ma questa gente non vuole dialogare", ha concluso.

