BRAVO GUALTIERI: ROMA STA DIVENTANDO UNA CITTÀ DA TERZO MONDO – A PIAZZA SAN COSIMATO UN SENZATETTO GIRAVA CON UN CINTURONE CON DENTRO DUE COLTELLI, UN MACHETE E UN BASTONE - LA DENUNCIA DEGLI ABITANTI DEL QUARTIERE: “I NOSTRI BAMBINI GIOCAVANO A DUE PASSI DA LUI, SI SONO SPAVENTATI A MORTE” - VICINO ALLA PIAZZA DOVE È STATO AVVISTATO L’UOMO, C'E' ANCHE UN PERICOLOSO BUIO SERALE: LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NON FUNZIONA DA MESI NONOSTANTE LE SEGNALAZIONI...

Da “la Repubblica – Roma”

mercato piazza san cosimato

San Cosimato, la piazza del mercato dei romani e uno dei simboli di Trastevere. Di giorno è un via vai di gente, tra le bancarelle e i visitatori che vanno all'ospedale Regina Margherita. Il pomeriggio e la sera cambia veste: più di metà della piazza è al buio, abbandonata a se stessa, quasi una calamita per i delinquenti. Da aver paura a girare.

La protesa dei commercianti della piazza è cominciata mesi fa, senza risultati: «Dal 25 agosto i lampioni al civico 68/ 71 sono spenti. Sono otto le luci che non funzionano e creano problemi enormi di viabilità sia ai pedoni sia a noi commercianti. Abbiamo fatto 18 reclami al Comune di Roma tutti andati a vuoto».

PIAZZA SAN COSIMATO TRASTEVERE

Ferramenta, immobiliare, ottico, parrucchiera ed enoteca hanno inviato anche tre Pec senza ricevere alcuna risposta. E ad oggi dopo mesi, la situazione è rimasta la stessa: parco giochi a luci spente, anziane che cadono per strada tra gli slalom delle buche. «Abbiamo chiamato l'amministrazione più volte, ma loro ci hanno detto di non poter fare niente e di rivolgerci ad un numero verde per i reclami sull'illuminazione pubblica. Prima avevamo le telecamere web puntate sulla piazza, ma ormai, da un po', non sono più attive».

degrado roma 7

La società che gestisce l'illuminazione stradale è la Areti SPA e le segnalazioni di pericoli e disservizi che arrivano al centralino hanno una loro specifica sezione. Dopo minuti di attesa la risposta dall'altra parte della cornetta lascia interdette: «Signora, la prima segnalazione dello stato di San Cosimato è dell'altro ieri, se ce ne sono state di più vecchie, le avranno cancellate. Ora bisogna attendere nove giorni lavorativi e se non ci saranno interventi di ripristino, richiami».

degrado roma 6

Così episodi di delinquenza, ormai, sono all'ordine del giorno: è di un paio di settimane fa la denuncia di alcune mamme del quartiere impaurite da un senza tetto che girava con un cinturone con dentro due coltelli, un macete e un bastone.

«Diceva che voleva difendersi racconta una mamma - ma i nostri bambini giocavano a pochi passi da lui e si sono spaventati a morte».

degrado roma 5

Il commissariato di Trastevere diretto da Manuela Rubinacci è intervenuto: l'uomo, sui 40 anni, ha provato a fare resistenza e si è scagliato contro i poliziotti. È stato arrestato per resistenza e porto abusivo di oggetti offensivi. «Carabinieri non se ne vedono - aggiunge un residente passano solo per prendersi un caffè e vanno a raccogliere le firme di quelli che stanno ai domiciliari».

degrado roma 4