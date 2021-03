DAGONEWS

pamella ferreira andrade martins 3

Si trovava nella sua casa in Brasile vicino Rio de Janeiro Pamella Ferreira Andrade Martins, di soli 21 anni, ritrovata senza vita in un lago di sangue rinchiusa nel bagno.

La ragazza era incinta di otto mesi, e fra qualche settimana avrebbe dato alla luce il suo primo bambino.

Il destino ha voluto che la donna incappasse in un'altra giovane ragazza di 22 anni, con evidenti problemi psichici poiché ha fatto irruzione nell'abitazione di Pamella per aggredirla, ucciderla, aprirle la pancia estraendo il bambino e scappando via. L'identità della killer non è ancora stata rivelata dalle autorità; poco chiari anche i legami tra le due ragazze.

Ciò che è trapelato ad ora è qualche inquietante rivelazione dei familiari di Pamella, che hanno dichiarato di come la killer stesse cercando disperatamente di avere un bambino. La donna è stata immediatamente arrestata una volta arrivata in una struttura sanitaria nelle vicinanze insieme al bambino estratto dalla vittima, sostenendo che avesse appena partorito e che il piccolo fosse proprio suo figlio. E' bastato qualche esame di routine per capire che la killer non avesse nessun grado di parentela col neonato, e da lì i sospetti del personale hanno portato a scoprire la raccapricciante vicenda.