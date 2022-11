È LA BREXIT, BELLEZZA! – I DATI DICONO CHE L'USCITA DELLA GRAN BRETAGNA DALL'UE STA RIDUCENDO GLI INVESTIMENTI E IL COMMERCIO. MA IL NUOVO CANCELLIERE DELLO SCACCHIERE, JEREMY HUNT, DÀ TUTTA LA COLPA DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DISASTROSA DEL REGNO UNITO ALLA GUERRA SCATENATA DALLA RUSSIA – “LE MONDE”: “LA BREXIT NON HA CAUSATO LA RECESSIONE MA HA RIDOTTO LA VELOCITÀ DELL'ECONOMIA BRITANNICA"

Articolo di “Le Monde” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Nel presentare il bilancio del Regno Unito giovedì 17 novembre, Jeremy Hunt, il Cancelliere dello Scacchiere, ha tenuto a precisare che la recessione in cui il suo Paese sta attualmente precipitando - il PIL è sceso dello 0,2% nel terzo trimestre e si prevede che scenderà dell'1,4% per l'intero 2023 - proviene da altri paesi. È "made in Russia", dice.

Inoltre, sottolinea che il Regno Unito non è un caso speciale. "L'inflazione è alta qui [11,1% in ottobre], ma è più alta in Germania, Paesi Bassi e Italia. I tassi di interesse sono aumentati qui [dallo 0,1% al 3% in un anno], ma anche più velocemente negli Stati Uniti, in Canada e in Nuova Zelanda".

E la Brexit? Hunt l'ha citata solo una volta di sfuggita, per congratularsi delle "libertà" che sta concedendo nella sua politica economica. "Era l'elefante nella stanza di cui nessuno voleva parlare", afferma David Bailey, professore di management alla Aston University di Birmingham. "Non è accettabile che il governo si rifiuti di parlarne. È ora di parlarne da adulti".

La Brexit – leggiamo nell’articolo del corrispondente di Le Monde - è stata votata nel giugno 2016 e l'uscita effettiva dal mercato unico europeo è avvenuta il 1° gennaio 2021. La pandemia e la guerra in Ucraina rendono molto difficile l'analisi delle statistiche, ma si possono trarre le prime conclusioni serie. "Non è la Brexit a causare la recessione, che è dovuta alla guerra in Ucraina e all'aumento dei prezzi, come altrove, ma la Brexit ha ridotto la velocità di crociera dell'economia britannica", afferma John Springford del Centre for European Reform, un think tank.

Anni preziosi persi

Poiché la pandemia, con il suo crollo economico e poi l'improvvisa ripresa, ha reso i dati di difficile lettura, Springford ha confrontato il Regno Unito con le economie di altri 22 Paesi. Dal 2008 al 2016, questo gruppo di confronto ha ottenuto risultati simili. Ma dal 2016 il Regno Unito si è fermato: la sua crescita è stata inferiore del 5,2% rispetto al gruppo di controllo, gli investimenti del 13,7% e le esportazioni del 13,6%.

Non che l'economia britannica sia crollata: tra il secondo trimestre del 2016 (quando si è tenuto il referendum) e il secondo trimestre di quest'anno, la sua crescita cumulativa è stata del 6,8%. È un dato peggiore di quello degli Stati Uniti (12,9%) e della Francia (7,6%), ma migliore di quello della Germania (5,5%) e dell'Italia (4,2%). In parole povere, ha detto Springford, ci sono tutte le indicazioni che il Regno Unito avrebbe fatto meglio senza la Brexit. "È un lento disfacimento, non un crollo", aggiunge Bailey.

Come è avvenuta la flessione? L'industria automobilistica è un buon esempio. All'indomani del referendum, i principali gruppi hanno quasi tutti sospeso gli investimenti nel Regno Unito: troppa incertezza, mentre si negoziavano le future relazioni commerciali con l'Unione Europea.

L'accordo sulla Brexit, firmato all'ultimo momento alla vigilia di Natale del 2020, ha finalmente evitato i dazi, ma sono stati persi diversi anni preziosi. "È successo proprio quando l'industria stava passando ai veicoli elettrici e aveva bisogno di investimenti", lamenta Bailey, che è un esperto del settore automobilistico. Lo stabilimento Ford di Bridgend ha chiuso i battenti nel 2020, quello Honda di Swindon nel giugno 2021 e BMW ha appena annunciato che la produzione della Mini elettrica verrà spostata in Cina. Ufficialmente, nessuna di queste tre decisioni è una conseguenza diretta della Brexit, ma è stato un fattore importante. "C'è il rischio concreto che l'industria automobilistica di massa scompaia dal Paese", conclude Bailey.

"Un ruolo significativo" nel declino della City

Un altro esempio viene dalla City. Con la Brexit è venuto meno il "passaporto finanziario" europeo, che consentiva di vendere prodotti in tutta l'UE da Londra. Circa diecimila banchieri hanno lasciato il centro finanziario di Londra per trasferirsi in Europa, a Dublino, Francoforte, Parigi, Lussemburgo o Amsterdam.

Ma questa è solo una parte della storia. William Wright, che dirige il think tank New Financial, evidenzia un altro fenomeno: dalla fine del 2019, il numero di posti di lavoro nel settore finanziario del Regno Unito è diminuito di 76.000 unità (da un totale attuale di 1,07 milioni). Per capirlo, ha fatto un confronto con l'andamento di Stati Uniti, Canada, Francia e Svizzera, scoprendo che in questi Paesi la forza lavoro del settore è cresciuta.

Conclude che la Brexit ha giocato "un ruolo significativo" nel declino della City, direttamente in relazione ai circa 10.000 posti di lavoro che sono stati trasferiti, ma soprattutto indirettamente, perché le principali istituzioni finanziarie internazionali hanno scelto di investire altrove. "Il Regno Unito ha avuto cinque primi ministri dal 2016, rispetto ai cinque primi ministri dei precedenti 37 anni. Questa instabilità (...) ha frenato gli investimenti".

Sia per il settore automobilistico che per quello finanziario, Bailey e Wright sottolineano che ci sono molti altri fattori in gioco: l'elettrificazione dei veicoli o lo sviluppo dell'intelligenza artificiale nella finanza, ad esempio. Ma l'uscita dall'UE ha aggiunto altri granelli di sabbia a questo disfacimento economico.

