flavio briatore arriva a casa di daniela santanche' per la quarantena

Flavio Briatore è guarito dal coronavirus. Lo apprende l'ANSA da fonti vicine all'imprenditore proprietario del Billionaire che, dopo due tamponi con esito negativo, nella tarda serata di ieri è tornato nella sua residenza a Montecarlo.

Briatore, 70 anni, è stato in isolamento domiciliare nella casa milanese dell'amica Daniela Santanchè da sabato 29 agosto, dopo quasi una settimana di ricovero all'ospedale San Raffaele.

Lo stesso Briatore ha da poco pubblicato su Instagram una storia sul suo rientro a Montecarlo. Nel video si vede la vetrina di una pasticceria con torte su cui è scritto Bonne Rentrée e Back to School, e di riflesso lo stesso Briatore che gira il video con il telefonino indossando cappellino e mascherina.

