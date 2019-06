BRINDA CON IL MIO ALLUCE - L'EX MARINE E MARATONETA NICK GRIFFITH, DOPO CORSA ARTICA DI 300 MIGLIA, E’ STATO RICOVERATO CON LE DITA DEI PIEDI COMPROMESSE - DOPO LO SCONFORTO INIZIALE, L’UOMO HA CHIESTO AI MEDICI DI AMPUTARGLI 3 FALANGI PER DONARLE AL “DOWNTOWN HOTEL” CHE INSAPORISCE I SUOI COCKTAIL A BASE DI WHISKY CON UN DITO MUMMIFICATO… - IMMAGINI VIETATE AI MINORI

Fabrizio Barbuto per “Libero quotidiano”

nick griffiths

L'ex marine e maratoneta Nick Griffith, reduce da una corsa artica di 300 miglia che gli costò un principio di congelamento, fu ricoverato in ospedale dove gli comunicarono che le sue estremità inferiori erano in parte compromesse. L'uomo fu preso da sconforto, ma solo fin quando non sentì parlare di uno strano cocktail a base di whisky in cui, la tradizionale scorza d' arancia, viene sostituita con un dito mummificato.

Fu allora che chiese ai medici di amputargli 3 dita dei piedi, animato dall' iniziativa di donarle al Downtown Hotel per insaporirvi i suoi drink. La macabra bevanda si chiama "Sourtoe", e si stima che siano state donate migliaia di dita per rendere appetibile la sua degustazione. Esse vengono conservate in un barattolo di sale fino all' utilizzo.

un dito di nick griffiths il downtown hotel in canada che serve drink con le dita mummificate