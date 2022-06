BRITISH WATER-WAYS - PANICO A BORDO DEL VOLO DELLA COMPAGNIA INGLESE DA LONDRA A WASHINGTON DC: MENTRE SI TROVAVA A 9.000 METRI DI ALTEZZA, HA INIZIATO A PIOVERE ACQUA DENTRO L'AEREO - UN OPERATORE HA RACCONTATO CHE "C'ERANO PERSONE CHE RECITAVANO L'AVE MARIA" - L'AEREO PERO' NON HA SUBITO GUASTI TECNICI, ED E' ATTERRATO SENZA PROBLEMI... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Sembrava una scena da film, ma era la realtà: il volo transatlantico di British Airways partito venerdì alle 22:40 dall’aeroporto londinese di Heathrow e arrivato alle 10:55 di sabato a Washington DC si è allagato a 9000 metri d’altezza, causando panico generale nei passeggeri e nei membri dello staff che mai avevano visto una scena simile.

L’aereo, un airbus A380 da 500 posti, un gigante a due piani, si è riempito di acqua proveniente da un’unità di stoccaggio che aveva una valvola rotta. Nessun problema di sicurezza quindi per un volo che è arrivato nella capitale statunitense regolarmente. Il fiumiciattolo ha percorso le rampe di scale generalmente usate dai passeggeri dell’economy.

«C’erano persone che recitavano l’Ave Maria», ha dichiarato un operatore della compagnia, che ha evidenziato come questo non fosse «un volo per passeggeri nervosi».

Fortunatamente il serbatoio rotto era pieno di acqua potabile (e non di scarico): nessun particolare rischio per le persone, tranne qualche vestito inzaccherato e uno spavento abbastanza grande.

Il velivolo è stato riparato subito all’arrivo e la sera stessa è tornato nei cieli. Stavolta asciutto.

