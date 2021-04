BRIVIDO A BLACKPOOL: UN GRUPPO DI PERSONE E' RIMASTO BLOCCATO IN CIMA ALLE MONTAGNE RUSSE A 60 METRI DI ALTEZZA - I VISITATORI SONO STATI COSTRETTI A SCENDERE DALLA CIMA PERCORRENDO A PIEDI LE SCALE DI SICUREZZA - VIDEO

Dagotraduzione dal DailyMail

Montagne russe

Ieri pomeriggio, le montagne russe Big One del parco a tema di Blackpool Pleasure Beach, le più alte del Regno Unito, si sono rotte nel punto più alto del percorso. I visitatori che erano sull'ottovolante sono rimasti bloccati a 60 metri di altezza e sono stati costretti a scendere dalla cima percorrendo a piedi le scale di sicurezza.

Il personale del parco è stato costretto a salire sulle montagne russe per guidare i visitatori nervosi verso il basso. Le immagini del salvataggio sono state condivise sui social media, e mostrano i passeggeri che scendono da una rampa di scale.

Un testimone ha raccontato: «L'ottovolante si è fermato proprio in cima oggi alle 12.00 e il personale ha portato tutti giù in sicurezza. Ben fatto. Se fosse successo a me sarei stato davvero spaventato. L'ottovolante vuoto è stato mandato in giro per la pista un paio di volte, poi siamo tornati a casa un po' eccitati. È andato tutto bene».

Montagne russe

Un altro utente ha commentato: «Mio fratello è a Blackpool e ha appena mandato un video di persone bloccate in cima al Big One e che devono camminare per scendere. Sarei rimasto inchiodato al mio sedile. Avrebbe dovuto tirarmi fuori con una gru». Altri si sono aggiunti: «Se fossi bloccato su quello grande, starei urlando».

Montagne russe