21 giu 2024 17:40

LA BRUTTA FINE DELLO “SPACCIATORE” DI BITCOIN - ARRESTATO A ROMA IL CINESE FRANCO LEE, ESPERTO NEL COMMERCIO DI MONETE ELETTRONICHE – È ACCUSATO DI ESERCIZIO ABUSIVO DELL'ATTIVITÀ, IMPIEGO IN SERVIZI FINANZIARI SPECULATIVI DI UTILITÀ DI PROVENTO DI REATO, RICICLAGGIO – DAL 2021 HA INVESTITO IN CRIPTOVALUTE OLTRE 9 MILIONI DI EURO. SOLDI CHE, PER GLI INVESTIGATORI, IN PARTE DERIVAVANO DAL TRAFFICO DI DROGA – SI PROCACCIAVA I CLIENTI SU TELEGRAM E INCASSAVA COMMISSIONI FRA 5 E 10% – LA VIDEO INTERVISTA IN CUI LEE SI DEFINITVA “BANCOMOBILE DECENTRALIZZATO”