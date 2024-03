BRUTTE NOTIZIE PER GLI ANTISEMITI - ATTRIBUIRE AL POPOLO EBRAICO "DI AVERE MENTITO SULL'OLOCAUSTO" E "DI AVERE ORDITO UNA CONGIURA INTERNAZIONALE GRAZIE AL POTERE ECONOMICO", È UNO DEI COMPORTAMENTI "LESIVI DELLA DIGNITÀ E DELLA STORIA DI UN POPOLO, PERALTRO POTENZIALMENTE PERICOLOSI PER L'ORDINE PUBBLICO, E FINANCO PER L'ORDINAMENTO DEMOCRATICO" - COSÌ IL GUP CRISTIAN MARIANI SI E’ ESPRESSO NELLE MOTIVAZIONI DELLA CONDANNA A 1 ANNO E 4 MESI PER ENRICO VERRI DEL “MOVIMENTO NAZIONALSOCIALISTA DEI LAVORATORI” PER PROPAGANDA FONDATA SULL'ODIO RAZZIALE E SUL NEGAZIONISMO…

auschwitz birkenau

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - Attribuire al popolo ebraico "di avere mentito sull'olocausto" e "di avere ordito una congiura internazionale grazie ad uno spropositato, quanto ingiustificato potere economico e così via", è uno dei comportamenti "lesivi della dignità e della storia di un intero popolo, peraltro potenzialmente pericolosi per l'ordine pubblico, e financo per l'ordinamento democratico".

Così il gup Cristian Mariani nelle motivazioni della sentenza di condanna, in abbreviato, a 1 anno e 4 mesi senza sospensione, Enrico Verri del Movimento Nazionalsocialista dei lavoratori e un militante per propaganda fondata sull'odio razziale e sul negazionismo.

shoah

I due sono finiti imputati in quanto, secondo il capo di imputazione, nella primavera 2021 sui loro profili social - Facebook, Instagram e il russo VKontakte - e con volantini trovati durante una perquisizione della Digos "propagandavano idee fondate sulla superiorità e/o sull'odio razziale o etnico, anche incitando a commettere atti" discriminatori, rilanciando "messaggi corredati da simboli riconducibili al nazionalsocialismo, dal contenuto antisemita (..) ostili alla 'lobby ebraica'" con richiami a Hitler e ai suoi discorsi, e con richieste di abolire le leggi Scelba e Mancino. Fatti questi aggravati dalla "negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra".

STELLA DI DAVID OLOCAUSTO

Secondo il giudice Mariani due imputati avrebbero inteso "screditare, umiliare e denigrare tutti gli esponenti di quella determinata razza o etnia, nel caso di specie il popolo ebraico, per il solo fatto di appartenervi, attribuendo loro, contrariamente al vero, responsabilità fondate su tesi revisionistiche fantasiose, propalate da fonti inattendibili e del tutto prive di fondamento scientifico".

E nel sostenere ciò, si riporta, per esempio, a un volantino trovato a casa del Verri, con "dati storici sul genocidio ebraico" affiancati da Pinocchio per attribuire a tali informazioni "il carattere della menzogna". Inoltre per il gup, "pare evidente" che il programma del movimento di estrema destra con i riferimenti "a principi meritevoli di tutela, come il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali della persona" sia servito da "copertura", Infatti "non a caso" i due esponenti del movimento "hanno più volte invocato l'abolizione del reato loro ascritto, in forza di una indiscriminata 'libertà di pensiero politico', asseritamente soffocata dalle leggi in vigore".

treno olocausto 1

Quindi, concludono le motivazioni: "nel caso di specie, tuttavia, non vi è nessuna 'opinione' suscettibile di tutela, in ossequio all'art. 21 della Costituzione, ma si tratta, piuttosto, di reprimere comportamenti lesivi della dignità e della storia di un intero popolo, peraltro potenzialmente pericolosi per l'ordine pubblico, e financo per l'ordinamento democratico".

bimba ebrea 1944 campo di sterminio a treblinka morti nel ghetto polacco