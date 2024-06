14 giu 2024 10:40

BRUTTE NOTIZIE PER DE LUCA - DICIASSETTE EX DIRIGENTI DELLA REGIONE CAMPANIA SONO INDAGATI PER DANNO ERARIALE DA 3,7 MILIONI EURO: NEL MIRINO DELLA CORTE DEI CONTI CI SONO L'ATTUALE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE, GENNARO OLIVIERO, L'EX PRESIDENTE, ROSA D'AMELIO, E VARI COMPONENTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE, TRA CUI VINCENZO MARAIO, OGGI SEGRETARIO NAZIONALE DEL PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - SECONDO I MAGISTRATI AVREBBERO CONTINUATO A PAGARE ALCUNE PERSONE COME DIRIGENTI ANCHE SE…