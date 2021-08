3 ago 2021 10:17

BRUTTE NOTIZIE PER I NO VAX - UN'OPERATRICE SOCIOSANITARIA DI TERNI, SOSPESA DAL LAVORO E DALLO STIPENDIO PER AVER RIFIUTATO IL VACCINO CONTRO IL COVID-19, HA FATTO RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO CHE LE HA DATO TORTO RITENENDO LA MISURA "ADEGUATA E PROPORZIONATA" - LA DONNA, ADDETTA ALL'ASSISTENZA DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, SI ERA DETTA CONTRARIA VACCINO GIUDICANDOLO "UN TRATTAMENTO SANITARIO ANCORA DI NATURA SPERIMENTALE"