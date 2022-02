12 feb 2022 13:42

UN BRUTTO GIORNO PER GLI CHEF - MORTO IN UN INCIDENTE STRADALE ALESSANDRO TERRANOVA, 38 ANNI: STAVA TORNANDO A FALCONE, VICINO MESSINA, DOPO L'ESPERIENZA COME CHEF A "CASA SANREMO" - L'AUTO, FORSE PER VIA DELLA VELOCITA', HA SBANDATO SCHIANTANDOSI CONTRO UN PILASTRO DI CEMENTO - IL SINDACO: "IN MENO DI UNA SETTIMANA SIAMO PASSATI DALL'IMMENSA SODDISFAZIONE PROFESSIONALE PER TE AL SENTIRCI DISTRUTTI E SMARRITI PER IL TUO TRAGICO ADDIO ALLA VITA"