BRUTTO SEGNO PER LA FAMIGLIA REALE - LA BBC È STATA SOMMERSA DALLE PROTESTE PER IL TROPPO SPAZIO DEDICATO ALLA MORTE DEL PRINCIPE FILIPPO - LA ROYAL FAMILY OSSERVERÀ IL LUTTO FINO AL 22 APRILE. LA REGINA, CHE TRA 10 GIORNI COMPIE 95 ANNI, POTREBBE TENERE UN DISCORSO ALLA NAZIONE, EVENTO RARISSIMO CAPITATO PER LA MORTE DI LADY DIANA O QUELLA DELLA REGINA MADRE - IL SUO TWEET PER FILIPPO: “È STATO, MOLTO SEMPLICEMENTE, LA MIA FORZA E PILASTRO PER TUTTI QUESTI ANNI”

principe filippo 5

1 - SE LA BBC È TROPPO REALE

Francesca Paci per “la Stampa”

Uno dice «british», e non a caso. Succede infatti che tutto il mondo si fermi per la scomparsa del quasi centenario principe consorte e l'invito a non esagerare arrivi, giacobini a parte, da Londra, dove sua maestà la BBC è stata letteralmente sommersa dalle proteste per il troppo spazio dedicato al duca di Edimburgo. God Save the Queen. Ma senza esagerare. - francesca paci.

2 - IL REGNO SALUTA FILIPPO ORA LA NAZIONE ATTENDE IL DISCORSO DI ELISABETTA

Alessandra Rizzo per “la Stampa”

principe filippo 3

Il Principe Filippo è morto come era vissuto, con l'amata Regina al suo fianco, e facendo di testa sua. Quando le sue condizioni, già assai precarie dopo un intervento al cuore e un mese di ospedale, si sono aggravate giovedì sera, il principe e la Regina non hanno sentito ragioni: hanno respinto l'idea di un nuovo ricovero, e il Duca di Edimburgo si è spento poche ore dopo, con Elisabetta al suo capezzale. Le ultime ore del principe sono state ricostruite dal «Daily Telegraph», giornale da sempre vicino alla Casa Reale, mentre Buckingham Palace ha annunciato che il funerale si terrà sabato prossimo, 17 aprile, dopo otto giorni di lutto nazionale.

la regina elisabetta e il principe filippo 1

Non un funerale di stato (previsto solo per i sovrani), ma una cerimonia a Windsor senza partecipazione pubblica e con una breve processione all'interno del complesso del castello. Saranno presenti i familiari più stretti, compreso Harry, che dopo il freddo comunicato diffuso sul suo sito («Grazie per la dedizione, mancherai moltissimo»), arriverà dall'America senza Meghan, incinta del secondo figlio, cui i medici hanno sconsigliato il viaggio. Non ci sarà nemmeno Boris Johnson, che ha deciso di lasciare il suo posto ad un membro della famiglia reale.

IL TWEET CON CUI LA REGINA ELISABETTA HA RICORDATO IL PRINCIPE FILIPPO

I dettagli della cerimonia, alle 3 del pomeriggio (le 4 in Italia), sono in parte dettati dalle restrizioni da Covid, che prevedono massimo 30 persone. Ma seguono le indicazioni lasciate da Filippo, fedele fino all'ultimo al motto di una vita: «No fuss», niente clamore.

Il Paese ha vissuto un'altra giornata di lutto nel ricordo del principe gaffeur, burbero e indomito, che per oltre settant' anni ha fatto parte della vita dei sudditi di Sua Maestà: salve di cannone sparate in ogni angolo del Regno Unito e dalle navi della marina; bandiere a mezz' asta; migliaia di persone che in fila ordinata hanno lasciato fiori e biglietti di fronte ai cancelli di Buckingham Palace e a Windsor; e il ricordo commosso ma composto del principe Carlo, erede al trono che con Filippo ha avuto un rapporto non sempre idilliaco: «Il mio caro papà è stata una persona davvero speciale, ci manca enormemente».

principe filippo regina elisabetta

Nulla forse illustra la vita di Filippo meglio delle immagini e parole condivise ieri dalla Regina sui social della famiglia reale. Prima il ricordo toccante di una vita insieme, con le parole da lei pronunciate in occasione delle nozze d'oro nel 1997: «È stato, molto semplicemente, la mia forza e pilastro per tutti questi anni».

Per una sovrana certo non incline alle dimostrazioni pubbliche di affetto, e che anzi incarna come nessun altro lo «stiff upper lip» britannico, è già moltissimo. E poi il momento dell'incoronazione, la Regina sul trono e Filippo che con formula feudale le giura la sua devozione. Elisabetta resta a Windsor, dove il duca era tornato il 16 marzo dopo il ricovero e dove la coppia aveva trascorso l'anno di pandemia: il lockdown aveva consentito loro di passare più tempo insieme, come nei primi anni di matrimonio. Filippo avrebbe compiuto 100 anni tra due mesi.

principe filippo e la regina elisabetta

«Ha passato la maggior parte delle quattro settimane in ospedale chiedendo di tornare a casa. Voleva solo tornare nel suo letto, non avrebbe mai voluto morire in ospedale», ha raccontato una fonte al «Telegraph». La famiglia reale osserverà il lutto fino al 22 Aprile. La Regina, che tra 10 giorni compie 95 anni, potrebbe tenere un discorso alla nazione, evento rarissimo (se non si considera il tradizionale messaggio di Natale) capitato una manciata di volte, come per la morte di Lady Diana o quella della Regina Madre. E che potrebbe ora ripetere in memoria del suo adorato principe.

la regina elisabetta e il principe filippo la regina elisabetta, filippo e i figli la regina elisabetta filippo con beatrice di york ed edoardo mapelli mozzi principe filippo e elisabetta ii elisabetta ii e filippo QABOOS CON LA REGINA ELISABETTA E FILIPPO FILIPPO E LA REGINA ELISABETTA re filippo e elisabetta del belgio la regina elisabetta, il marito filippo e i figli filippo e la regina elisabetta