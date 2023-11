14 nov 2023 14:57

SU PER IL BUCO! UN UOMO SI È PRESENTATO AL PRONTO SOCCORSO DI SORA, IN PROVINCIA DI FROSINONE, CON UN VIBRATORE INFILATO NEL SEDERE - QUANDO IL POVERETTO, VITTIMA DI UN GIOCO EROTICO FINITO MALE, È STATO TROVATO IN MEZZO ALLA STRADA DOLORANTE, IL SEX TOY STAVA ANCORA VIBRANDO - NEL FRATTEMPO L'OGGETTO AVEVA "GUADAGNATO TERRENO" E PER ESTRARLO È STATA NECESSARIA UN'OPERAZIONE CHIRURGICA...