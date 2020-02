25 feb 2020 16:10

LA BUFALA DEI BUFALI – ALLA KAMBALA, LA CORSA DEI BUFALI IN INDIA, SRINIVAS GOWDA, OPERAIO DI 28 ANNI, HA PERCORSO LA DISTANZA DI 142,5 METRI IN APPENA 13,62 SECONDI SU UN TERRENO FANGOSO - “È COME SE AVESSE CORSO 100 METRI IN 9,55 SECONDI. PIÙ VELOCE DI USAIN BOLT” URLANO I SUOI SOSTENITORI, MA IN REALTÀ IL PARAGONE CON IL CAMPIONE È AZZARDATO VISTO CHE LA VELOCITÀ È GENERATA DA… VIDEO