10 nov 2022 17:12

BUGIE ELEGANTI – VANESSA DI MEGLIO, SONIA CARPENTONE E BARBARA MONTEREALE SONO STATE CONDANNATE A DUE ANNI DI RECLUSIONE CIASCUNA PER AVER MENTITO IN AULA SULLE NOTTI DI SESSO CON SILVIO BERLUSCONI TRA IL 2008 E IL 2009 – IL TRIBUNALE DI BARI HA ASSOLTO INVECE UNA QUARTA RAGAZZA CHE AVEVA PARTECIPATO ALLE “CENE ELEGANTI”, ROBERTA NIGRO. ASSOLTO ANCHE DINO MASTROMARCO, EX AUTISTA DI GIANPI TARANTINI, A SUA VOLTA GIÀ CONDANNATO IN VIA DEFINITIVA PER AVER RECLUTATO LE RAGAZZE…