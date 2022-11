IL BUIO IN FONDO AL TUNNEL – KIEV PREPARA L’EVACUAZIONE DEI 3 MILIONI DI RESIDENTI RIMASTI IN CITTÀ NEL CASO DI UN BLACKOUT TOTALE CAUSATO DAI BOMBARDAMENTI RUSSI. LO SCRIVE IL “NEW YORK TIMES”. L'AMMINISTRAZIONE DELLA CAPITALE STA ALLESTENDO 1.000 RIFUGI-BUNKER – OGGI KHERSON È SENZA ELETTRICITÀ. I FILORUSSI DENUNCIANO UN “ATTENTATO ALLE LINEE ELETTRICHE” – SEMPRE NELLA REGIONE DI KERSON, LA DIGA KAKHOVKA È STATA COLPITA DA UN RAZZO

droni kamikaze su kiev 3

1 – NYT, KIEV PREPARA EVACUAZIONE CAPITALE SE BLACKOUT TOTALE

(ANSA) - Funzionari di Kiev hanno iniziato a pianificare l'evacuazione dei circa tre milioni di residenti rimasti in città nel caso di un blackout totale nella capitale: lo scrive il New York Times, che cita un alto funzionario del governo locale.

"Siamo consapevoli che se la Russia continuerà con questi attacchi, potremmo perdere l'intero sistema elettrico", ha affermato Roman Tkachuk, direttore della sicurezza del governo municipale, parlando della città. Se si dovesse arrivare a quel punto, ha aggiunto, "inizieremo a informare i cittadini e chiederemo loro di andarsene". (ANSA).

i resti di un drone kamikaze iraniano dopo l attaco a kiev

(ANSA) - La situazione è già così disastrosa, commenta il New York Times, con il 40% delle infrastrutture energetiche ucraine danneggiate o distrutte, che il Comune di Kiev sta allestendo 1.000 rifugi riscaldati che possono fungere da bunker, mentre gli ingegneri cercano di riparare le centrali elettriche bombardate senza le attrezzature necessarie.

Per cercare di evitare che la rete elettrica collassi completamente, l'ente nazionale ucraino per l'energia ha annunciato ieri che continuerà a imporre blackout a rotazione nella capitale e in sette regioni. Ai funzionari della capitale, prosegue il giornale, è stato detto che probabilmente sarebbero informati con un preavviso di almeno 12 ore se la rete è sull'orlo del collasso: a quel punto, ha indicato Tkachuk, "inizieremo a informare le persone e a chiedere loro di andarsene".

attacco russo a kiev 17 ottobre 2022 12

Almeno per ora la situazione è gestibile e non ci sono indicazioni di un esodo dalla capitale, ha sottolineato l'alto funzionario. Ma la situazione cambierebbe rapidamente se i servizi che si basano sull'energia elettrica della città venissero interrotti, ha avvertito. "Se non c'è corrente, non ci saranno né acqua né fognature" funzionanti, ha spiegato: "Ecco perché attualmente il governo e l'amministrazione comunale stanno prendendo tutte le misure possibili per proteggere il nostro sistema di alimentazione".

Intanto, con l'avvicinarsi dell'inverno, la città sta preparando 1.000 rifugi muniti di riscaldamento che possono essere anche usati come bunker. La maggior parte di essi si trova all'interno di strutture scolastiche, scrive il Nyt, ma le autorità hanno chiesto che la loro ubicazione precisa non venga comunicata per evitare che diventino facili bersagli.

3 – UCRAINA: FILORUSSI, KHERSON SENZA LUCE" PER ATTENTATO LINEE =

controffensiva ucraina nella regione di kherson 2

(AGI) – La citta' di Kherson, i cui residenti sono stati evacuati per ordine delle autorita' in aree piu' sicure, e' rimasta senza elettricita': lo hanno reso noto funzionari filo-russi, citati dall'agenzia russa Ria Novosti .

"Non c'e' elettricita' in tutta la citta'. Stiamo aspettando informazioni (su cosa e' successo)", ha detto un portavoce della compagnia energetica Khersonoblenergo. Secondo i servizi di emergenza, la zona e' rimasta senza luce "a causa di una attentato" alle linee elettriche. Le autorita' designate dalla Russia nella regione di Kherson, annessa da Mosca lo scorso settembre, hanno assicurato che Kiev sta concentrando carri armati e veicoli corazzati vicino in quella zona ucraina in vista dell'imminente offensiva.

3 – MEDIA RUSSI, DIGA KAKHOVKA COLPITA DA RAZZO UCRAINO

controffensiva ucraina nella regione di kherson 3

(ANSA) - I russi accusano gli ucraini di avere "danneggiato" con un razzo la diga della centrale idroelettrica di Kakhovka, nella regione di Kherson. "Sei razzi Himars sono stati usati in un attacco alle 10 di oggi. Le unità di difesa aerea hanno abbattuto cinque razzi e uno ha colpito la diga di Kakhovka, danneggiandola", ha detto ai giornalisti un rappresentante dei servizi di emergenza, riporta Interfax.

attacco russo a kiev 17 ottobre 2022 11 controffensiva ucraina nella regione di kherson 4 controffensiva ucraina nella regione di kherson 7 controffensiva ucraina nella regione di kherson 6 attacco russo a kiev 17 ottobre 2022 3 attacco russo a kiev 17 ottobre 2022 15