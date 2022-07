IL BUIO OLTRE IL DIPLOMA - CIRCA LA METÀ DEI MATURANDI HA MANIFESTATO IL TIMORE DI NON TROVARE LAVORO DOPO LA SCUOLA, NÉ NELL'IMMEDIATO NÉ DOPO GLI EVENTUALI STUDI SUCCESSIVI AL DIPLOMA - GLI STUDENTI SI LAMENTANO LE LIMITATE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO LAVORATIVO DURANTE IL PERCORSO SCOLASTICO…

(ANSA) - Il diploma in tasca è l'unica certezza per i "maturati", l'orizzonte appare invece nebuloso e preoccupante. Gli studenti lamentano limitate attività di orientamento durante il percorso scolastico: 1 su 3 ha iniziato a svolgerle solo nell'ultimo anno delle superiori, mentre una quota analoga non ne ha mai usufruito.

Inoltre, a occuparsene sono quasi sempre i docenti o i rappresentanti delle università, che parlano soprattutto dell'offerta accademica e dei corsi di laurea. Nel dimenticatoio possibili valide alternative, come gli Its e Ifts. A evidenziarlo è un'indagine condotta da Skuola.net in collaborazione con Gi Group su un campione di 2.500 ragazze e ragazzi delle scuole secondarie superiori, tra cui 800 maturandi.

Alla fine del proprio ciclo scolastico, infatti, oltre 1 su 2 ha manifestato il timore di non trovare lavoro in tempi ragionevoli, né nell'immediato né dopo gli eventuali studi successivi al diploma.

