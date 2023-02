BULLI DI NOTTE - QUATTRO VENTENNI SONO STATI ARRESTATI PER DUE AGGRESSIONI AVVENUTE NELLA STESSA NOTTE A MILANO - PRIMA AVREBBERO MALMENATO UNA GUARDIA GIURATA CHE AVEVA CHIESTO LORO DI USCIRE DAL MCDONALD'S DELLA STAZIONE CENTRALE E PUBBLICATO IL VIDEO DELL'AGGRESSIONE ONLINE - POI, DOPO ESSERE USCITI DAL LOCALE, SE LA SAREBBERO PRESA CON DUE COETANEI: UNO DI LORO È STATO ACCOLTELLATO, MENTRE L'ALTRO… - VIDEO

Estratto dell'articolo di www.corriere.it

GUARDIA GIURATA AGGREDITA IN UN FAST FOOD

Due aggressioni avvenute nella stessa notte, il 5 marzo 2022. Per questo quattro trapper ventenni sono stati arrestati dagli agenti della polizia locale di Milano […]. Nel primo caso i quattro hanno gettato a terra e preso a calci e pugni una guardia giurata che aveva chiesto loro di uscire dal McDonald's della Stazione Centrale.

Poi i giovani si erano spostati in piazza Leonardo da Vinci, dove se l'erano presa con due loro coetanei. Uno «colpevole» di averli salutati è stato accoltellato quattro volte, mentre l'amico che ha tentato di soccorrerlo è stato buttato a terra e picchiato. […] I quattro trapper avevano anche fatto un video dell'aggressione al McDonald's, poi postata sul canale Telegram «MilanoBellaDaDio». […]

GUARDIA GIURATA AGGREDITA IN UN FAST FOOD GUARDIA GIURATA AGGREDITA IN UN FAST FOOD GUARDIA GIURATA AGGREDITA IN UN FAST FOOD GUARDIA GIURATA AGGREDITA IN UN FAST FOOD GUARDIA GIURATA AGGREDITA IN UN FAST FOOD