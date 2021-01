BULLI DA SBULLONARE - CALCI, PUGNI, BASTONATE E MINACCE DI MORTE A GIOVANI SOLO PERCHÉ DISABILI: TRE UOMINI SONO FINITI DIETRO LE SBARRE AD AGRIGENTO CON L’ACCUSA DI TORTURA, SEQUESTRO DI PERSONE E VIOLAZIONE DI DOMICILIO – A VOLTE LE VITTIME VENIVANO LEGATE A UNA SEDIA CON UN SECCHIO IN TESTA E PICCHIATE. IN UN ALTRO CASO UN RAGAZZO È STATO PESTATO CON UN BASTONE, LEGATO CON DEL NASTRO ADESIVO E ABBANDONATO PER STRADA FINO A QUANDO…

Tre fermi di indiziato di delitto, firmati dal procuratore Luigi Patronaggio e dal pm Gianluca Caputo, sono stati eseguiti la notte scorsa a Licata (Ag) dai carabinieri. I tre indagati sono accusati di tortura, sequestro di persona e violazione di domicilio.

Stando all'accusa, i tre avrebbero picchiato altrettanti giovani solo perché disabili. Una delle vittime sarebbe stata pestata con un bastone, legata con del nastro adesivo e abbandonata per strada fino a quando una donna di passaggio non lo ha liberato. In altre occasioni i tre disabili presi di mira sarebbero stati umiliati con della vernice al volto e derisi sui social.

Le vittime a volte erano state legate a una sedia con un secchio in testa e picchiate. Calci, pugni, bastonate e minacce di morte. Il tutto è stato sempre filmato con gli smartphone e diffuso in rete, sui social con titoli di derisione. In carcere sono finiti: Antonio Casaccio, 26 anni; Gianluca Sortino, 23 anni e Angelo Marco Sortino, 36 anni. Entro 48 ore i pm chiederanno la convalida del fermo per i tre indagati - che hanno nominato come difensore l'avvocato Santo Lucia - e sarà fissata l'udienza davanti al gip.

