IL BULLISMO? HA FATTO ANCHE COSE BUONE - IL 24ENNE VENETO MARCO MATTEAZZI RACCONTA SUI SOCIAL COME GLI INSULTI RICEVUTI A SCUOLA PER LA SUA FORMA FISICA LO ABBIANO SPINTO A UNA VITA PIU' SALUTARE FINO AD ARRIVARE A CORRERE 21 KM OGNI GIORNO, PER 100 GIORNI - IL SUO RACCONTO: "IL PROF MI CHIAMAVA 'POLPETTA'. ERO LO ZIMBELLO DELLA SCUOLA, NELL'ESTATE TRA LA QUARTA E LA QUINTA SUPERIORE HO DECISO DI DIMAGRIRE. HO PERSO 30 CHILI. QUANDO HO INIZIATO, NON ERO UN RUNNER. IN TUTTA LA MIA VITA AVEVO..."