15 nov 2019 09:47

BULLISMO SENZA LITIMISMO - NEI CASI PIU’ GRAVI IL TRIBUNALE DEI MINORI PUO’ ALLONTANARE I BULLI DALLE FAMIGLIE – LA LEGGE ARRIVERA' IN AULA LUNEDI' PROSSIMO - “IL RAGAZZO CHE NON MODIFICA I PROPRI COMPORTAMENTI DOPO UN PERCORSO DI RIEDUCAZIONE POTREBBE FINIRE IN UNA CASA FAMIGLIA” - ISTITUITO UN NUMERO DI EMERGENZA PER LE VITTIME