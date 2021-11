BUON VISO A CATTIVO ROBOT - UN'AZIENDA AMERICANA E' ALLA RICERCA DI UNA FACCIA "GENTILE E AMICHEVOLE" PER IL SUO PROSSIMO ROBOT UMANOIDE - IN CAMBIO DEI DIRITTI DI UTILIZZO DEL PROPRIO VOLTO (PER SEMPRE), LA SOCIETA' OFFRE UN COMPENSO DI 175.000 EURO - L'AUTOMA SARA' UTILIZZATO IN HOTEL, CENTRI COMMERCIALI E AEROPORTI...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Promobot robot umanoide

Il produttore di robot Promobot sta cercando un volto per il suo prossimo robot umanoide, che sarà utilizzato in hotel, centri commerciali e aeroporti a partire dal 2023. L’azienda offre ben 150.000 (circa 176.000 euro) sterline al coraggioso volontario, che dovrà essere disposto a trasferire per sempre i diritti all’uso della propria faccia.

Promobot è un produttore di robot con sede a New York, famoso per i suoi robot umanoidi realistici. I suoi automi sono stati già utilizzati in 43 paesi e lavorano in una vasta gamma di ruolo tra cui amministratori, promotori, consulenti, guide e concierge. «La nostra azienda sta sviluppanndo tecnologie nel campo del riconoscimento facciale, nonché della parola, della navigazione autonoma, dell’intelligenza artificiale e delle altre aree della robotica» ha detto l’azienda.

Promobot robot umanoide 3

«Dal 2019, produciamo e forniamo attivamente robot umanoidi nel mercato. I nostri nuovi clienti vogliono lanciare un progetto su larga scala e, per questo, devono ottenere la licenza per un nuovo aspetto del robot per evitare ritardi legali».

Il volto che stanno cercando deve essere «gentile e amichevole» ed è stato commissionato da una società statunitense per essere utilizzato in aeroporti, centri commerciali e negozi al dettaglio in Nord America e Medio Oriente. Le candidature sono aperte a persone di qualsiasi genere ed età.

Promobot robot umanoide 4

Promobot non ha spiegato perché vuole un volto umano invece di ricrearne uno al computer, ma non è la prima volta che un’azienda di robotica offre una ricompensa a un volontario per l’utilizzo del suo viso.

Promobot robot umanoide 2 Promobot robot umanoide 5