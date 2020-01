NELLA BUONA E NELLA CATTIVA CONSORTE – IL GIAPPONE HA EMESSO UN MANDATO D’ARRESTO PER LA MOGLIE DI CARLOS GHOSN, ACCUSATA DI FALSA TESTIMONIANZA DAVANTI A UNA CORTE NIPPONICA LO SCORSO APRILE – INTANTO EMERGONO NUOVI RETROSCENA SULLA FUGA IN LIBANO: GHOSN È USCITO DALLA CASA, HA RAGGIUNTO DUE UOMINI IN UN HOTEL DI LUSSO E POI HA PRESO UN TRENO CON MOLTA TRANQUILLITÀ… – VIDEO

Da www.ansa.it

Il pubblico ministero di Tokyo ha spiccato un mandato d'arresto per la moglie di Carlos Ghosn, Carole. La 53enne - che ha la cittadinanza libanese - si è a lungo battuta per la liberazione del marito, criticando duramente il sistema giudiziario giapponese.

Carole Ghosn, precisa l'agenzia Kyodo, è accusata in particolare di falsa testimonianza davanti a una Corte nipponica durante un'udienza nell'aprile scorso. L'ex numero uno di Renault-Nissan è fuggito in Libano con un jet privato, riunendosi con la moglie a Beirut lo scorso lunedì.

All'ex tycoon 65enne era stato vietato di vedere la propria consorte nel periodo di detenzione, e aveva un accesso limitato alle conversazioni tramite videoconferenza durante la libertà su cauzione. Al suo arrivo in Libano, la scorsa settimana, Ghosn ha escluso che la moglie avesse orchestrato il piano di fuga, insistendo che il progetto era stato ideato da lui personalmente.

Carole - che mantiene anche la cittadinanza statunitense - aveva lasciato il Giappone lo scorso aprile, dopo il quarto mandato di arresto a carico di Ghosn, ma aveva continuato la campagna di sensibilizzazione in diversi paesi, chiedendo un equo processo e la liberazione del marito.

Ghosn, intanto, avrebbe firmato un contratto in esclusiva con Netflix per raccontare sullo schermo la storia della sua vita fino alla rocambolesca fuga dal Giappone. Rivelata dal quotidiano le Monde, la notizia non trova al momento alcun riscontro ufficiale e la stessa piattaforma streaming non conferma né smentisce.

Come Le Monde, anche il New York Times aveva evocato giorni fa un potenziale interesse di Hollywood per la vicenda dell'ex numero uno del gruppo Renault-Nissan dal triplo passaporto brasiliano, francese e libanese. Se realizzata secondo i suoi dettami, la trasposizione cinematografica potrebbe rivelarsi molto interessante per lo stesso Ghosn, che potrebbe così far valere la sua presunta innocenza attraverso il potente mezzo cinematografico.

Dopo aver risanato Nissan, Carlos Ghosn già ebbe modo di entrare nella cultura pop, diventando l'eroe di un manga in sei numeri per il giornale Superior.

Ghosn vuota il sacco Due americani complici della fuga da Tokio

Pierluigi Bonora per “il Giornale”

Domani, salvo imprevisti, Carlos Ghosn vuoterà il sacco nella conferenza stampa annunciata a Beirut, nel suo Paese d' origine. Qui si è infatti rifugiato a conclusione della clamorosa fuga da Tokio, dove era in libertà vigilata su cauzione, dopo aver trascorso un lungo periodo in prigione. L' ex potentissimo numero uno di Renault e Nissan, nonché della proficua Alleanza, da lui creata, tra le due Case francesi e giapponesi, a cui si è poi aggiunta l' altra nipponica Mitsubishi, dirà la sua verità a proposito delle accuse di aver falsificato i rendiconti finanziari delle società guidate, sottostimando i propri compensi per 80 milioni di dollari e abusando di beni aziendali.

Intanto, continuano a emergere nuovi retoscena sulla sua fuga in Libano, via Istanbul. E il sistema di controllo giapponese non ci fa di certo una bella figura. Fonti investigative sostengono che Ghosn abbia lasciato la sua abitazione di Tokio nel primo pomeriggio del 29 dicembre per raggiungere due uomini - cittadini americani - in un hotel di lusso poco distante. I tre sono quindi saliti su un treno alla stazione di Shinagawa per raggiungere Osaka. Dopo una sosta in un albergo a 5 stelle nei dintorni, i due americani sono ripartiti portando con sé due grandi bagagli.

È proprio all' interno di uno di questi, presentati in aeroporto come custodie di strumenti musicali, che Ghosn, la cui statura è di circa 1,70 metri, è stato trasportato a bordo di un jet privato diretto in Turchia. Le custodie non sarebbero state sottoposte a controlli radiografici in aeroporto e non sarebbero state aperte dai funzionari doganali. In attesa della conferenza stampa di domani, in forte imbarazzo sono le diplomazie di Francia (non c' è obbligo di estradizione nel caso l' ex top manager cercasse rifugio nel suo Paese di adozione) e Giappone. E in gioco c' è soprattutto la tenuta dell' Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi.

