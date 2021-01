Ivan Rota per "Novella 2000 – www.novella2000.it"

Giulia Salemi Pierpaolo Pretelli

Elisabetta Gregoraci si trova a Dubai insieme a suo figlio Nathan Falco, avuto dalla relazione con Flavio Briatore. Dopo essere stata per due mesi lontana dal bambino, ha deciso di trascorrere una vacanza di Natale in un’aria molto diversa da quella che si respira nel nostro paese. Quindi non é stata ospite del GF Vip, ma forse é stato meglio così: si é risparmiata di vedere il suo amico speciale Pierpaolo Pretelli come”gatto in calore” con Giulia Salemi.

elisabetta gregoraci 1

Amore, tesoro, power e percorso sono entrate di diritto in quelle odiate dagli internauti: vengono ripetute continuamente, quasi in modo ossessivo, da diversi concorrenti della casa del GF Vip. Vince su tutti Giulia Salemi, seguita dal fuoruscito Massimo Urtis, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando.

Crescono come funghi gli ex di Tommaso Zorzi. Dopo Manuel Zardetto, ecco il chiacchiericcio creato intorno alle rivelazioni dell’ex cantante di Amici di Maria De Filippi, Luca Vismara:ha raccontato che tra lui e Zorzi c’è stato qualcosa. E allora ecco che spunta Il muscoloso Kevin che mette in discussione quel che dice Vismara. Kevin dice essere stato lui il flirt del vippone e non il cantante. In pratica, un condominio...

MADALINA GHENEA 18

Il caso Zaniolo/Ghenea continua. Per quanto riguarda i social, solo qualche mese fa il calciatore ha firmato un contratto di due anni con l’agenzia di Fedez, la Doom Entertainment, per curare l’immagine del brand Zaniolo e, visti. “Sono contento che Nicolò sia un ‘nuovo acquisto’ dell’agenzia. E’ un vero talento, e lavoreremo bene insieme.”, queste sono state le parole di Fedez quando Nicolò firmò il contratto con la sua agenzia. Cosa dirà ora il rapper sulla situazione in cui, al momento, è coinvolto Zaniolo?

Giulia De Lellis ha trascorso le vacanze natalizie a casa del suo nuovo fidanzato Carlo Beretta e ha conosciuto la di lui famiglia. L’influencer pare sia stata ben accolta dalla mamma di Carlo, Umberta Gnutti Beretta, tanto da condividere sui social alcuni scatti del figlio e della sua nuova fidanzata. Solo che la signora in questi giorni ha postato una foto del figlio con la sua ex Dayane Mello per ricordare il 2020 con una galleria di ricordi Umberta ha quasi subito rimosso lo scatto.

giulia de lellis a casa beretta

L’ex coinquilina del GF Vip Sonia Lorenzini ha voluto dire la sua: è stata intervistata da Gabriele Parpiglia a ‘Casa Chi’ e ha chiarito la sua posizione nel presunto tradimento di Damante ai danni della De Lellis.“Mi hanno additato come una delle tante donne che si è intromessa nel rapporto tra i Damellis. Non sono mai voluta entrare nello specifico, ho sempre preferito risolvere con i diretti interessati. Inoltre volevo tutelare la relazione con la persona che frequentavo in quel periodo". Amen.

Christian De Sica, dopo la puntata speciale di Capodanno del GF Vip, ha inveito contro il reality, criticando in modo forte le scelte della redazione. Ha soprattutto criticato una parte in particolare della puntata, che ha trovato di cattivo gusto, ovvero la carrellata commemorativa i personaggi famosi che, nel corso del 2020, ci hanno lasciati. Scontro tra leonesse al Grande Fratello Vip.

sonia lorenzin 1

Alfonso Signorini ha mina dato l’opinionista Antonella Elia dentro la Casa per un confronto con la nemica Samantha De Grenet durante la trentunesima puntata del GF Vip. La Elia questa volta l’ha fatta fuori dal vaso; ha definito la De Grenet “ la regina del gorgonzola”, “borgata ripulita”, che é ingrassata e varie amenità del genere. Troppo. Forse doveva informarsi sul fatto che Samantha ha combattuto tanto per sconfiggere una brutta malattia.

Lucia Bramieri si è regalata un seno nuovo, più grande e più sostenuto e la cosa ha fatto nascere non poche polemiche nel web.L’ intervento è stato fatto in una clinica di Firenze dal chirurgo Simone Napoli.Il nuovo décolleté sarà un buon biglietto da visita per la candidatura all’ Isola dei Famosi.

tommaso zorzi dayane mello

Perché Tommaso Zorzi non vuole parlare di cose che sa su Dayane Mello? Che segreti ci sono? Ecco cosa ha detto l’influecer:“Lei è la mamma della figlia di uno dei migliori amici (Stefano Sala, da cui la Mello ha avuto la figlia).Lui è proprio molto molto amico mio, quindi non è che posso proprio… Stefano è un amore. Non posso entrare a gamba tesa, perché mi dispiace“. Confidiamo in una spy story...

pierpaolo pretelli giulia salemi 2 luca vismara giulia salemi pierpaolo pretelli 2 elisabetta gregoraci e il figlio nathan giulia de lellis 1 giulia de lellis 2 giulia de lellis 4 sonia lorenzin giulia salemi pierpaolo pretelli giulia salemi e pierpaolo pretelli sotto le coperte giulia salemi e pierpaolo pretelli samantha de grenet antonella elia sonia lorenzin 2 giulia de lellis e carlo beretta lucia bramieri

MADALINA GHENEA 18 andrea damante sonia lorenzin giulia de lellis sonia lorenzin 3 giulia de lellis 3 giulia salemi pierpaolo pretelli pierpaolo pretelli giulia salemi