Francesca Pierantozzi per “il Messaggero”

lena mahfouf 18

«+ = + non è matematica: è filosofia!» grida saltellando, braccia alzate, sorriso irresistibile, sguardo fisso dentro la telecamera (cioè il telefonino), Léna Situations, al secolo Léna Mahfouf, 22 anni, dal 2016 sui social, 1,6 milioni di abbonati su You Tube, 800mila su Tik Tok, 2 milioni su Instagram, un libro («Toujours Plus», Sempre Più) pubblicato da Robert Laffont che ha venduto 62mila copie in tre settimane, più dei concorrenti blasonati come Emmanuel Carrère o Joel Dicker.

lena mahfouf 12

«+ = +», ovvero, secondo la filosofia di Léna Situations: il positivo attira il positivo. Il libro è un manuale di crescita personale per giovani: «Quelli che esistono dice Léna sono libri scritti da cinquantenni che ti dicono che per diventare miliardario devi alzarti alle 4 del mattino. O ti indicano la strada per la felicità in 36 tappe». (…)

I TEMI Di che parla? Di tutto: gli amici, i capelli ricci, i brufoli, il corpo, la moda, le crisi di angoscia (una anche in diretta) come superare la mania di rimandare sempre tutto, del papà burattinaio. È lei che parla, lei che si riprende, lei che fa il montaggio (da professionista).

(…)

Alla domanda: quanto guadagni? (adesso che i grandi marchi del lusso come Dior, Balmain o Prada la corteggiano e le propongono contratti), risponde invariabilmente «abbastanza per concedermi delle cose che mi piacciono, non abbastanza per comprarmi una casa». (…)

lena mahfouf 11

LA FAMIGLIA Dai genitori algerini ha ereditato «valori di sinistra», libertà e «l' abitudine ai mestieri originali»: accanto al papà Karim che fa spettacoli di marionette per bambini, la mamma lavora come stilista free lance.

(…) Dopo un anno negli Stati Uniti a studiare moda e marketing (pagato con i risparmi di famiglia e molti lavoretti, «fino a sei al giorno») torna a Parigi e decide che «è il momento di vedere se potevo fare di You Tube il mio mestiere». In quattro anni, You Tube è diventato più del suo mestiere. Alcuni librai parigini storcono il naso a dover ammettere che il libro più venduto è quello di Léna Situations.

(…)

lena mahfouf 13 lena mahfouf 8 lena mahfouf 15 lena mahfouf 10 lena mahfouf 9 lena mahfouf 1 lena mahfouf 3 lena mahfouf 2 lena mahfouf 4

lena mahfouf 5 lena mahfouf 16 lena mahfouf 14 lena mahfouf 17