DI BUONA LENA – L’ATTRICE LENA DUNHAM, 33 ANNI, SI METTE A NUDO SUI SOCIAL PER DICHIARARE GUERRA AL “BODY SHAMING”: “SONO UN’ADULTA SOBRIA E RESPONSABILE CHE AMA ANCORA RESTARE NUDA” – E POI LANCIA UN QUESITO SULL’AUTOSTIMA AI SUOI 3 MILIONI DI FOLLOWER: “PER OGNI COMMENTO DELLA SETTIMANA DONERO' UN DOLLARO A UN’ORGANIZZAZIONE CHE SI OCCUPA DI DONNE CHE…”

Azzurra Digiovanni per "www.vanityfair.it"

Libera di essere se stessa e di accettarsi. Lena Dunham, 33 anni, per trasmettere questo messaggio ha deciso di mettersi a nudo e mostrarsi ai suoi 3 milioni di follower. Poi, proprio a loro, rivolge un’importante domanda: «Qualsiasi negatività che ti viene in mente è solo una scusa per amarti ancora di più, giusto? Commenta qui sotto con una ragione per cui ti ami».

La parola d’ordine per iniziare la rivoluzione contro il «body shaming», quella forma di bullismo che colpisce l’aspetto fisico delle persone, è sempre e solo una: amarsi. Per dare il buon esempio Lena ha risposto per prima alla sua domanda: «Sono un’adulta sobria e responsabile che ama ancora restare nuda».

Poi, chiede al popolo dei Social di rispondere al quesito, promettendo che per ogni commento della settimana donerà un dollaro a un’organizzazione che si occupa di donne che si stanno riprendendo dalla dipendenza da alcol e sostanze.

Questa non è la prima volta che Lena usa i Social per raccontare le battaglie che sta affrontando. La creatrice di Girls negli anni ha usato Instagram per condividere la sua lotta contro l’endometriosi, patologia invalidante, per mostrare gli interventi subiti e le cicatrici, per sensibilizzare sulla depressione, sulla fibromialgia, ovvero il dolore cronico, e sul benessere fisico.

Forse l’artista è consapevole, più di altri, che «il cuore e il corpo ci vengono dati soltanto una volta», quindi bisogna accettarsi. Solo due mesi fa, sempre sui Social, aveva condiviso un altro pensiero di “autolode”, «nella mia vita ho trascorso troppo tempo sentendomi “troppo”. Troppo affamata. Troppo ansiosa. Troppo forte. Troppo bisognosa.

Troppo malata. Troppo drammatica. Troppo onesta. Troppo sexy (lol). Poi qualcosa è cambiato, nel momento in cui ho capito: non devo essere “per” tutti, per le persone giuste il mio troppo è abbastanza». Ha poi continuato, «Oggi il mio peso è il più alto che io abbia mai raggiunto amo più di quanto non abbia mai amato e non sono mai stata più felice di così».

Lena con il suo linguaggio forte e senza filtri vuole fare capire come bisogna sentirsi davvero, «Noi non siamo troppo…siamo abbastanza».

