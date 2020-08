LA BUONA "NOVELLA" - GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE DI NUOVO AI FERRI CORTI? SECONDO AMICI COMUNI PARE DI SI. I LITIGI SAREBBERO PER COSE FUTILI. MA LA "TUTTOLOGA" RICORDIAMO CHE A DAMANTE HA PERDONATO PERSINO LE CORNA - SI STA PARLANDO DELLA PRESUNTA LITE TRA IL CANTANTE FRED DI PALMA E LA POPSTAR ANA MENA: IL CANTANTE NON AVREBBE GRADITO IL DUETTO DELLA SUA "EX" CON ROCCO HUNT - IL CANTANTE E LA "BAMBINA" ORA SEMBRANO SERENI E RIPETONO DA ANNI CHE DIVERGENZE CARATTERIALI LI HANNO SEPARATI. LA VERITÀ É CHE LEI AVEVA PIÙ CORNA DI UN CESTO DI LUMACHE…

Ivan Rota per "www.novella2000.it"

stefano de martin belen

E la telenovela continua:Stefano De Martino e Belen Rodriguez per i fan dovrebbero tornare insieme (sarebbe la terza volta...) dopo che lui ha postato la foto di un tramonto (non é la prima volta) scrivendo: "Aspettando la luna". Subito dopo Belén ha pubblicato online uno scatto molto simile.«Vieni con me?» , ha scritto, «Ti porto dove tutto si confonde e la notte è il riflesso della luna sull’acqua, andiamo dove le ombre inventano disegni mai visti». Riavvicinamento e coincidenza? Di sicuro Belen ha un futuro da poetessa....

florinda bolkan

Florinda Bolkan deve il suo successo al film "Anonimo Veneziano", ma pochi sanno che il regista Enrico Maria Salerno voleva a tutti i costi Lisa Gastoni, viste l'ultima volta sullo schermo in "Cuore Sacro" di Ferzan Ozpetek. Lei rifiutò per girare "Maddanena", uno "scult" assoluto che non ebbe il minimo successo.

drusilla foer

L’8 e 9 agosto 2020 torna nella "gaya" e splendida Noto, in Sicilia, l’atteso festival di informazione e approfondimento sulla cultura omotransessuale: “Giacinto festival - nature lgbt+” diretto dall’attore Luigi Tabita . Tra i protagonisti di questa edizione: la raffinata performer Drusilla Foer, tanto amata da Piero Chiambretti che ò'ha voluta come ospite fissa nel suo programma "La Repubblica delle Donne", l’onorevole Stefania Pezzopane e Dario Accolla.

patrizia di benedetto

I ristoranti con le Stelle Michelin non sono proprio alla portata di tutti visto i prezzi che spesso sono proprio alle "stelle". Eppure Patrizia Di Benedetto, rinomata chef stellata, é stata arrestata per un furto che fa ridere: furto di energia elettrica...

Si sta parlando della presunta lite tra il cantante Fred Di Palma e la popstar Ana Mena: i due avevano duettato con "Una Volta Ancora" ottenendo cinque dischi di platino. Quest'anno Ana Mena ha scelto di duettare con Rocco Hunt mentre Fred con Anitta. Il cantante non avrebbe gradito il duetto della sua "ex" con Rocco Hunt.

rocco hunt e ana mena

C’è una locale a Roma che fa una pubblicità fuori dagli schemi.Non pubblicizza i suoi prodotti ma i propri ideali con degli spot cinematografici Maurizio Rinaldi.

florinda bolkan 2

Il motivo? A unire arte e cibo é Daniele Frontoni, conosciuto a Roma per la sua pizza romana poiché fa parte della quarta generazione della famosa famiglia di panificatori e pizzaioli. E' nipote del compianto Enzo Cerusico , attore romano, che ha scritto la storia del cinema italiano essendo l’unico attore ad essere protagonista della famosissima serie TV americana degli anni 70 “Tony e il professore” e per aver recitato e sceneggiato molti film importanti come “Meo patacca” con Proietti, “la dolce vita” di Fellini, “le cinque giornate” con Celentano, “anche se volessi lavorare che faccio ?” con Ninetto Davoli, “Zorro “ con Alain Delon.

madame betty 3

Ma non solo, é anche nipote di Angelo Frontoni il fotografo delle Dive. Per citarne alcune, Brigitte Bardot, Sophia Loren, Claudia Cardinale, Anna Magnani.Potete seguirlo su FB o sul canale YouTube “io sono frontoni.

Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo ai ferri corti? Secondo amici comuni pare di si. I followers scalpitano per avere notizie. I litigi sarebbero per cose futili. Ma la "tuttologa" ricordiamo che a Damante ha perdonato persino le corna....

giulia de lellis andrea damante

Settimana di dieta da Méssegué per Daniela Iavarone, presidente dell'Associazione Amici della Lirica, madrina dei City Angels e, dulcis in fondo, nel corporate del Conservatorio Giuseppe Verdi, e per la grafologa più amata dagli italiani (é ospite in tanti programmi Mediaset) Candida Livatino. Poca pappa, ma tanti chili persi: le due signore ora sono due silfidi.

madame betty

Madame Betty non é solo una nota DJ ( é stata alla console ai party di Madonna) e autrice, ma anche l'anima de Sushi Jazz a Pietrasanta, un locale anni venti con dJ Set e musica dal vivo al quale ora si é affiancato il Sushi Jazz Cabaret, rutto oro e rosso Cartier,che sarà inagurato con la regina del burlesque italiana Yves La Plume. E' meta di vip comeTimothée Chamalet,attore di"Chiamami col tuo Nome", con la nuova fidanzata Eiza González. Per lui Lily-Rose Depp è ormai solo un ricordo. Eiza é abituauta ai vip :è stata la compagna dell’attore D.J. Cotrona Josh Duhamel, Liam Hemsworth e Luke Bracey.

daniela iavarone

Scatenato dinner party di compleanno per la "boombastica" Gabriella Sassone coi sapori del Salento nel regno della bella ristoratrice Lorella Ciullo, il risto-chic romano “Cuochi e Pescatori” di Via del Porto Fluviale, che ha appena ideato e aggiunto nel menu per l’estate “Il mare nel panino” in collaborazione con la cuoca itinerante del Salento Alessandra Ferramosca. La "Sax"ha invitato trenta amici gli amici selezionati, il padre Tony e il fratello Igor. Tra questi Marcello Cirillo, Josephine Alessio di RaiNews24,Sara Varone, il Maestro Enrico Manera.

daniele frontoni

Il cantante e la "bambina" ora sembrano sereni e ripetono da anni, anche ultimamente, che divergenze caratteriali li hanno separati. La verità é che lei aveva più corna di un cesto di lumache....

