LA BUONA "NOVELLA" – A MILANO SI MORMORA CHE UNA SUDAMERICANA MOLTO FAMOSA SAREBBE IN GRADO DI FARE IL MALOCCHIO: LE COLLEGHE E I COLLEGHI CHE LE HANNO FATTO SGARBI HANNO DOLORI E PRURITI, SOPRATTUTTO NELLE PARTI INTIME – MALGIOGLIO CONTRO WANDA NARA CHIEDE A SIGNORINI UN TRADUTTORE: NON SI CAPISCE NIENTE DI QUELLO CHE DICE – IVAN GONZALEZ: “IO GAY? CHI MI CONOSCE SA CHE…”

Ivan Rota per “Novella 2000”

Gossip per l’arrivo di Daniele Dal Moro, ex concorrente del Grande Fratello di Barbara d’Urso, a Uomini e Donne. Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere un’intervista che ha rilasciato Martina Nasoni, ex del nuovo tronista, nella quale si è detta ferita per il comportamento del veronese. E dopo quell'articolo si dice sul web di incredibili rivelazioni in arrivo, sempre da parte della Nasoni. Ebbene, sarebbe una fake news: per Martina, Daniele è ormai un ricordo e non ha alcun tipo di rivelazione scottante da fare. Attendiamo sviluppi.

Sentirsi bene con Edoardo e Juliana

Non solo allenamento sportivo, bensì un percorso di cambiamento totale. Con Feel Good Edoardo Stoppa e Juliana Moreira, per tre mesi, seguiranno il percorso di tre challenger (Daniela, Alessandro, Michela) che hanno deciso di dare una svolta alla propria vita. Feel Good è in onda tutti i lunedì, mercoledì e venerdì alle 10 su social, Youtube, Telesia e sul sito Today.it.

Daniela De Souza conquista Roma: sfila per la prima volta nella Capitale in occasione di AltaRoma dopo tanti anni a Milano come compagna dell’ex sovrintendente della Scala Alexander Pereira, ora al Maggio Musicale Fiorentino.

Mara Venier grande firma per Luisa Viola. Come sempre, grande successo per la sfilata di Mara Venier per Luisa Viola: la conduttrice ha presentato da sola la collezione che disegna da anni. Affollatissima, la sfilata è stata corredata da scroscianti applausi.

Dopo le insinuazioni di Paola Caruso sono iniziate le illazioni circa l’orientamento sessuale di Ivan Gonzalez. Elisa De Panicis ha chiesto al ragazzo , senza molto tatto,ha esclamato:” Ci sono già troppi gay in questo mondo “. E lui: “ Gay? No, sono etero. Ma non mi importa molto di quello che si dice su di me. Chi mi conosce sa che non sono gay.. Ma certo che non ci vedo niente di male se lo fossi. Infatti ho tanti amici gay .

Cristiano Malgioglio si é scagliato contro Wanda Nara , opinionista al "Grande Fratello Vip". La trova inadeguata al ruolo e chiede a Alfonso Signorini di affiancarle almeno un traduttore in quanto non si capisce niente di quello che dice.E ieri sera Wanda ha avuto una rivelazione: l'ex Maxi Lopez l'avrebbe tradita con Elisa De Dominicis, concorrente già elininata del reality.

A Milano serpeggia la paura a causa di una sudamericana molto famosa che farebbe il malocchio. Cosa difficile da credere, ma alle colleghe e ai colleghi che le hanno fatto sgarbi, succedono cose strane come dolori e pruriri soprattutto nelle parti intime...

“ Sono molto entusiasta di poter finalmente rivelare che sarò il volto della campagna Versace. Grazie a Donatella e a tutti quelli di Versace per la loro vision e collaborazione. Per me, Versace rappresenta il potenziamento e la diffusione di qualcosa di bello nel mondo. È un sogno collaborare di nuovo con la mia amica Donatella a questa splendida campagna.” Svanita la speranza di andare agli Oscar, Jennifer Lopez ha comunque siglato un bel contratto milionario con Versace, diventando nuovo volto del marchio, Fotografata da Mert Alas e Marcus Piggott.

Ha debuttato al teatro Quirino di Roma, alla presenza del Presidente della Rebubblica Sergio Mattarella, il mitico testo di Joseph Kesselring “Arsenico e vecchi merletti” con la regia di Geppy Glejieses. Nel ruolo delle protagoniste, le indimenticabili zie assassine Martha e Abby, ci sono le grandi Annamaria Guarnieri e Giulia Lazzarini e nel ruolo dell’antagonista, il nipote pluriomicida Jonathan, il bravissimo attore siciliano Luigi Tabita.

Francesca Archibugi ed Elisa Amoruso riceveranno il premio ‘’LA Italia Excellence Award 2020’’ domenica 2 febbraio, giornata inaugurale di Los Angeles, Italia - Film, Fashion and Art Festival. Le due registe, insieme a Gabriele Salvatores e a Chiara Ferragni saranno tra gli ospiti della 15.ma edizione dell’happening del cinema e dell’audiovisivo italiani a Hollywood promosso dall’Istituto Capri nel mondo con il patrocinio del Minustero degli Affari Esteri. Tra gli altri artisti attesi a LA Italia 2020, Franco Nero, i premi Oscar Nick Vallelonga ,Mira Sorvino,Bobby Moresco,Barry Morrow.