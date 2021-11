BUONANOTTE ALLA MONARCHIA - BARBADOS SI È AUTOPROCLAMATO UFFICIALMENTE UNA REPUBBLICA, RIMUOVENDO LA REGINA ELISABETTA II COME CAPO DI STATO, IN UNA CERIMONIA ALLA PRESENZA DEL PRINCIPE CARLO E DELLA CANTANTE RIHANNA – MA QUEL PESCIONE DELL’EREDE AL TRONO SI È FATTO SUBITO RICONOSCERE: MENTRE ERA SEDUTO CON IL LIBRETTO IN MANO NE HA APPROFITTATO PER FARSI UNA PENNICHELLA… VIDEO

Da “Ansa”

il principe carlo dorme durante la cerimonia alle barbados

Barbados si è autoproclamato ufficialmente una repubblica, rimuovendo la regina Elisabetta II dal suo titolo di capo di stato, in una cerimonia alla presenza del figlio, il principe Carlo. Durante questa cerimonia, lo Stendardo reale britannico è stato ritirato e il governatore generale Dame Sandra Mason ha prestato giuramento come primo presidente dell'isola caraibica. L'isola di 287.000 abitanti nota per le sue spiagge paradisiache, il suo rum e per aver dato i natali alla superstar mondiale Rihanna mette così fine a secoli di sottomissione alla corona britannica. Il nuovo presidente era stato eletto in ottobre a suffragio universale diretto.

la presidente delle barbados sandra mason, rihanna e il principe carlo

Il principe Carlo ha riconosciuto la "terribile atrocità della schiavitù", descrivendola come qualcosa "che macchia per sempre la nostra storia" durante la cerimonia che ha segnato per Barbados l'addio alla Corona britannica e la storica transizione alla repubblica. L'erede la trono ha quindi ricordato i tempi (in particolare il XVIII secolo) in cui il Regno Unito era uno dei principali attori nel commercio transatlantico degli schiavi come i "giorni più bui del nostro passato".

il principe carlo alla cerimonia della repubblica di barbados 1

Barbados infatti venne popolata di schiavi in arrivo dall'Africa impiegati nelle locali piantagioni di zucchero. Ma guardando al futuro Carlo ha affermato che "la creazione di questa repubblica offre un nuovo inizio". Il suo buon augurio è stato accompagnato da un messaggio della regina Elisabetta, che non è più il capo di Stato di Barbados ma è stata sostituita dalla prima presidente della Repubblica, Sandra Mason. La sovrana britannica ha inviato i suoi "più calorosi auguri per la vostra felicità, pace e prosperità in futuro" e ha elogiato la nazione che ha un "posto speciale" nel suo cuore per " la sua vibrante cultura, la sua abilità sportiva e le sue bellezze naturali". E anche il primo ministro Boris Johnson ha affermato che Regno Unito e Barbados rimarranno "amici e alleati" con "una partnership costruita per durare".

cerimonia repubblica di barbados 3

Uno dei primi atti della repubblica di Barbados, nata dopo l'addio alla Corona britannica, è stato quello di nominare una delle sue cittadine più famose, la popstar Rihanna, "eroina nazionale". La cantante è stata una sorta di madrina delle cerimonia chiamata 'Pride of Nationhood' in cui dignitari e alti funzionari, fra cui il principe Carlo, hanno salutato la storica transizione dalla regina Elisabetta come capo di Stato di Barbados alla prima presidente, Sandra Mason. E' stata la premier del Paese caraibico, Mia Mottley, a insignire la celebrità internazionale del prestigioso riconoscimento. "Possa tu continuare a brillare come un diamante e portare onore alla tua nazione", ha detto alludendo così a uno dei più grandi successi della cantante, 'Diamonds' del 2012.

