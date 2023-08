BUONE NOTIZIE: IN ITALIA SI MUORE DI MENO – DAI NUMERI DELL'ISTAT, RELATIVI AI PRIMI SETTE MESI DELL'ANNO, EMERGE CHE IL TOTALE DEI MORTI NEL NOSTRO PAESE HA SUPERATO DI POCO QUOTA 384MILA. ERANO STATI CIRCA 426MILA NELLO STESSO PERIODO DEL 2021 E DEL 2022, 430MILA NEL 2020 – CON LA MORTALITÀ IN CALO, CI SI AVVIA A TORNARE AI LIVELLI DELL'ERA PRE-COVID...

Estratto dell’articolo di Luca Cifoni per “Il Messaggero”

I dati sono ancora parziali e provvisori. Ma la tendenza è piuttosto chiara: nel 2023 la mortalità è in calo e si avvia a tornare ai livelli dell'era pre-Covid, mentre a partire dal 2020 il numero annuale dei decessi in Italia era schizzato ben al di sopra di quota 700 mila .

[…] Dai numeri resi disponibili dall'Istat e relativi ai primi sette mesi dell'anno emergono però anche un altro elemento interessante: a luglio l'ondata di caldo ha avuto un effetto sui decessi molto più contenuto rispetto a quello registrato nello stesso mese del 2022. Dunque da gennaio a luglio il totale dei morti nel nostro Paese ha superato di poco quota 384 mila. Erano stati circa 426 mila nello stesso periodo sia del 2021 che del 2022. Mentre nel 2020 (segnato dall'esplosione del Covid a partire da marzo) i decessi nei sette mesi avevano sfiorato i 430 mila. In termini percentuali la contrazione registrata quest'anno rispetto al precedente è stata di circa il 10 per cento, distribuita in modo abbastanza uniforme su tutto il territorio nazionale.

Andando indietro, il numero provvisorio del 2023 risulta leggermente inferiore sia a quello del 2019 sia alla media del quinquennio 2015-2019, normalmente usata per i confronto con l'epoca precedente a quella della pandemia. Per trovare un valore ancora più basso, sempre relativo al periodo gennaio-luglio, bisogna arrivare al 2018 quando i morti erano stati circa 381 mila, mentre il dato attuale risulta comunque inferiore anche a quello del 2015 e del 2017. Naturalmente resta possibile un rialzo della mortalità nell'ultima parte dell'anno, ma a questo ritmo il numero complessivo dei decessi nei dodici mesi potrebbe fermarsi al livello di 650 mila o poco più, contro i 713 mila dell'anno scorso.

Quando si parla di mortalità, non tutti i mesi sono uguali. Al di là di eventi straordinari come una pandemia, sono stati registrati negli ultimi tempi picchi nei mesi invernali (tipicamente a gennaio) legati al freddo e in quelli estivi per le onde di calore. […] In questo senso il 2022 era stato un anno particolarmente significativo con circa 74 mila decessi a gennaio e 65 mila a luglio. Soprattutto quest'ultimo numero era risultato molto elevato rispetto alle attese; a consuntivo uno studio della rivista Nature medicine ha attribuito al nostro Paese 18 mila morti per il caldo nella scorsa stagione estiva, quasi un terzo dell'eccesso registrato complessivamente in Europa nel periodo.

Quest'anno a quanto pare le cose sono andate un po' meglio, con circa 53.500 decessi a luglio, valore appena più alto della media 2015-2019 ma in calo di quasi 12 mila unità rispetto al 2022. Anche le indicazioni assolutamente preliminari relative alla prima metà di agosto, che non sono numeri completi ma rilevazioni di tendenza nelle principali città del Paese, evidenziano un andamento in linea con le attese o addirittura inferiore per alcune fasce di età. […]

